Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Bir süredir Milano devinden ayrılacağı konuşulan 24 yaşındaki yıldız isim, şu an için takımında mutlu olduğunu söylerken Galatasaray'a transfer olma arzusunu da gizlemedi. İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları:

"Gattuso sinirleniyor ama..."

"10 numaralı formayı giymek benim için büyük sorumluluk. Futbolda inişler çıkışlar var. Şu an zor bir dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki maçı kazanırsak bazı şeyler değişebilir. Gattuso ile iyi anlaşıyorum. Arada sırada sinirleniyor. Onun zaten huyu öyle. Maçtan sonraki gün bizi tekrar motive etmek için uğraşıyor."

"Galatasaray'da oynamak istiyorum"

"Çocukken taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Transfer söylentilerinin olması normal. Ancak ben sadece Milan'ı düşünüyorum."

"Gruplaşma yok"

"Milli Takım'da kenetlendik. Hiçbir gruplaşma yok. Kaybettiğimizde taraftarların kızmasını anlıyorum ancak ancak aşırı tepki veriyorlar.

Lucescu ile iyi anlaşıyoruz. İsteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ara sıra video analizler uzun sürüyor ama iyi anlaşıyoruz. Grupta rakiplerimiz Fransa ve İzlanda. Gruptan çıkmayı başarabiliriz.

İyi futbolculara sahibiz. Diğer ülkelerden eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Genç bir takımız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum."

"Juventus'u cimcikleyeceğiz"

"En iyi performansım Leverkusen'deydi. Çünkü orada 10 numara oynuyordum. En sevdiğim pozisyon forvet arkası.

Juventus inanılmaz bir takım. Onlara Saygımız sonsuz. Süper Kupa finalinde Juve'yi yenmek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, onları cimcikleyeceğiz."

"Fenerbahçe toparlanır"

"Fenerbahçe'nin çok yeni oyuncuları var. Zamanla durumu toparlar. Benim kalbim Galatasaray'la ama inşallah onlar için de en iyisi olur."