Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

2018’in unutulmayan spor olaylarından biri Fransa’nın Dünya Kupası’nın sahibi olmasıydı. Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan’ı 4-2 yenen Horozlar, şampiyonluğa ulaştı. Fransa böylelikle tarihinde ikinci defa Dünya Kupası’nı kazanmayı başardı. Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanan final maçında Fransa’ya şampiyonluğu getiren golleri, 18. dakikada Mandzukic (kendi kalesine), 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba ve 65. dakikada Mbappe kaydetti. Hırvatistan’ın golleri 28. dakikada Perisic ve 69 dakikada Mandzukic’ten geldi. Dünya Kupası’nda üçüncülüğü ise İngiltere’yi 2-0 yenen Belçika elde etti. Avustralya, Peru ve Danimarka’nın da olduğu C Grubu’ndan 7 puanla birinci olarak çıkan Fransa, son 16 turunda ise Arjantin’i 4-3 geçmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Uruguay’ı elemeyi başaran Horozlar, yarı finalde de Belçika’yı 1-0 ile geçip, finalde Hırvatistan’ın rakibi olmuştu.

BARCELONA’DAN BAŞAKŞEHİR’E

Arda döndü ama...

∂ Başakşehir’in, Barcelona’dan 2,5 yıllığına kiraladığı Arda Turan’ın 6,5 sezon sonra Süper Lig’e dönmesi olaylı oldu. Sivasspor maçında hakeme saldırdığı için 16 maç ceza alan yıldız oyuncunun başı saha dışı olaylar yüzünden de dertliydi. Bir gece kulübünde şarkıcı Berkay’la kavga eden ve hastanede silahını ateşleyen Arda Turan’a kulübü Başakşehir 2,5 milyon lira para cezası verdi.



BAYERN MÜNİH’İ GEÇEMEDİ

Kartal son 16’da kaldı

∂ Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını namağlup lider tamamlayarak Türk takımları arasında en iyi performansa imza atan Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih’le eşleşmişti. Almanya’da yapılan ve Vida’nın kırmızı kart gördükten sonra çözülen maçta 5-0 mağlup olan Beşiktaş, güçlü rakibine Vodafone Park’ta da 3-1 yenilerek elendi.



FİNALDE LIVERPOOL’U DEVİRDİ

Real Madrid üçledi

∂ Futbolda İngiltere ekibi Liverpool’u 3-1 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü defa şampiyon oldu. İspanyol devine zaferi getiren goller Bale (2) ve Benzema’dan geldi. Fransa’nın Marsilya takımını 3-0 mağlup eden İspanyol kulübü Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı.



22 MİLYON AVROYA EVERTON’DA

Cenk rekorla gitti

∂ Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş’tan 22 milyon avro karşılığında Everton’a transfer olan golcü oyuncu, Türkiye için rekor bonservis bedeliyle Süper Lig’den ayrılmış oldu. Önceki rekor Cengiz Ünder’in 13,4 milyon avro karşılığında Roma’ya transfer olmasıydı.



CEV KUPASI’NI KAZANDI

Bir Eczacı klasiği

∂ Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka’yı yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, evinde de rakibini 3-0 mağlup etti ve CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Eczacıbaşı VitrA ayrıca Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncü oldu.



REAL MADRID’E YENİLDİ

Fener finalde üzüldü

∂ Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bir önceki sezonda şampiyonluğa ulaştığı THY Euroleague’de bu defa üzüldü. Sarı-lacivertliler Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid’e 85-80 kaybetti. Sarı-lacivertliler ligde ise TOFAŞ’ı geçerek üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde de şampiyon Fenerbahçe oldu.

FENER VE ASLAN’I DEVİRDİ

Kupalar Akhisar’ın

∂ Akhisarspor tarihi bir sezonu geride bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek şampiyon olan yeşil-siyahlılar, TFF Süper Kupa finalinde de Galatasaray’la karşılaştı. Ege ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray’a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu.



KADIKÖY’DE BÜYÜK OLAYLAR

Derbi yarıda kaldı

∂ Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı. Yarıda kalan maçta Şenol Güneş’in kafası yarılmıştı. Bunun üzerine sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş, hükmen mağlup sayıldı ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan bu sezon için menedildi.



FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM

Yıldırım’ın yerine Koç

∂ Fenerbahçe’de 20 senelik Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. Kulübün seçimli olağan genel kurulunda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, göreve gelince sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile üçer yıllık sözleşme imzaladı.



AVRUPA’DA DA FIRTINA GİBİ

Ramil yine şampiyon

∂ 2017'de Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede 19.76'lık derecesiyle rakiplerine fark atarak şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Millî sporcumuz başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Ramil'in yarıştaki harika performansı tribünlerdeki seyircileri de âdeta büyüledi.



112 MİLYON AVRO KARŞILIĞINDA

CR7 Juventus’ta

∂ Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den İtalya’nın Juventus takımına transfer oldu. İtalyan ekibi bu transfer karşılığında Real Madrid’e iki sezon içinde 100 milyon avro bonservis bedeli ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avro ek ödeme yaptı.



ESKRİMDE TARİH YAZDI

Deniz Selin ilki başardı

∂ Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda millî sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz Selin, Türkiye’nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk defa bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.



OKÇULAR SEVİNDİRDİ

Mete-Yeşim’den tarih

∂ Millî okçu Mete Gazoz, 2018 yılında girdiği tüm müsabakalarda başarılı bir performans sergiledi. Avrupa Grand Prix sıralama turlarında Avrupa rekoru kıran Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında ise erkekler klasik yayda altın madalya kazandı. Yeşim Bostan da Dünya Kupası final maçında ABD’li rakibi Paige Pearce Gore’yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



TARİHİNDE İLK DEFA

Daçka’dan dev zafer

∂ Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, EuroCup şampiyonu oldu. İki galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaştığı final serisine yenilgisiz gelen Lokomotiv Kuban’ı ilk maçta uzatma sonunda 81-78, ikinci karşılaşmada da 67-59 yenen Daçka mutlu sona ulaştı. Temsilcimizin ilk Avrupa şampiyonluğu kazanmasında Wilbekin son maçta 28 sayıyla önemli rol oynadı.



TEKNOLOJİ SAHAYA GİRDİ

Futbolda VAR dönemi

∂ 2018 yılı itibarıyla Video Hakem Uygulaması hayatımıza girdi. İlk olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılan sistem büyük beğeni topladı. Ülkemizde uygulanan sistemin ise bazı teknik eksiklikleri dikkat çekti. Özellikle bazı pozisyonlarda çok fazla beklenmesinden dolayı VAR sisteminin maçın temposunu düşürdüğü yönünde eleştiriler yapılıyor.



KOLEKSİYONU GENİŞLETTİ

Aslan’a bir kupa daha

∂ Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Reyer’i iki maç sonunda geçerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar müzesindeki Avrupa kupası sayısını da 3’e çıkardı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 2009’da EuroCup şampiyonu olmuş, 2014’te ise finalde Fenerbahçe’yi yenerek Kadınlar Euroleague’de zafere uzanmıştı.