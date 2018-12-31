Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Yönetim hedefindeki oyunculardan Alan Carvalho’nun transferini kesin olarak bitirirken, golcü futbolcu dışında 2 yeni ismin de kampa yetişeceği bildirildi. Yönetim kurulunun aldığı kararlar hakkında bilgi veren yetkililer, mevcut kadrodaki 4-5 isimle yolların ayrılacağını ve oyuncu satışından en az 15 milyon avro civarında gelir beklediklerini söylediler. Ki bu UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları açısından Cimbom için büyük önem arz ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler “UEFA’dan ceza almamak için göbeğimiz çatladı. Galatasaray’ın bugününü değil, geleceğini kurtarmak için hareket ediyoruz. Uçak indirme dönemi de artık sona erdi. Biz artık sağlam adımlar atmak zorundayız” diyor.

Nokta atışları

Antalya kampı 5 Ocak’ta başlayacak sarı-kırmızılılarda 3 yeni transferin ise kampa yetişeceği belirtiliyor. O isimlerden kesinleşeni forvet Alan Carvalho. Alan ile beraber iki ismi daha Antalya kampa olacağı ve ligin ikinci yarısına hazır bir şekilde gireceği ifade edilirken onlar da yüksek ihtimal Demba Ba ile Laziolu stoper Luiz Felipe. Ligin ilk yarısında hem hücumda hem de savunmada problemler yaşayan sarı-kırmızılılar, nokta atışları ile ligin ikinci yarısında hedefine ulaşmak istiyor.

FALCAO BİLMECESİ

Radamel Falcao konusunda ilginç gelişmeler var. Galatasaraylı yöneticiler, Monaco’nun yıldız golcüsü Radamel Falcao ile ilgili iddiaları kesin dille yalanlayarak “Falcao ile ilgili bir adım atılmadı” diyor. Tecrübeli golcünün Türkiye temsilcisi Fatih İlek ise sözleriyle şaşırtıyor. İlek transferde şartların olgunlaştığını ve Falcao’nun son olarak Rodallega’ya Türkiye’yi sorduğunu söyledi. Falcao isminin sarı-kırmızılı camiada da şimdiden büyük bir heyecana yol açtığını belirtelim.