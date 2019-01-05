Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş son yılların en çok ses getiren transferine Burak Yılmaz’ı kadrosuna katarak imza attı. Transferinin konuşulduğu anlardan itibaren taraftarların ve camianın büyük bir bölümünün karşı çıktığı golcü oyuncu, kariyerindeki belki de en zorlu dönemi yaşayacak. Şenol Güneş, Burak’ın eleştirilerden etkilenmemesi için işe koyulmuş durumda. Antalya’ya gelir gelmez Burak’ı yanına çağıran tecrübeli çalıştırıcı, özellikle ilk zamanlarda nasıl davranması ve neler söylemesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Golcü yıldızın transferinde önemli rol oynayan Şenol Hoca, öğrencisinden eleştirileri duymamasını istedi.

Hocasına söz verdi

Burak Yılmaz’a bir süre tepkiye maruz kalacağını ve buna hazırlıklı olmasını söyleyen Şenol Güneş’in “Sen artık çocuk değilsin. Tecrübeni konuşturacaksın. İlk zamanlar gelen tepkileri duymayacaksın, kulaklarını tıkayacaksın” dediği öğrenildi. Eleştirileri sahaya yansıtacağı performansla susturacağını söyleyen Güneş, “Senin avantajın golcü olman. Atacağın gollerle sana olan bakışı değiştirme şansına sahipsin. Benim tanıdığım, bildiğim Burak Yılmaz bunu yapar” sözleriyle oyuncusunu motive etti. Yıldız oyuncunun da hocasının bu sözleri karşısında çok mutlu olduğu belirtildi. Kariyerinde bulduğu bu şansı çok iyi değerlendirmek istediğini belirten Burak Yılmaz, “Sizi mahcup etmeyeceğim hocam. Bu zamana kadarki en iyi performansımı göstermek için çok çalışacağımı bilin” diyerek hocasına söz verdi.

Tolgay ucuza gidemez

Beşiktaş’ta kamp kadrosuna dâhil edilmeyen isimler arasında yer alan Tolgay Arslan için yönetim tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Yıldız oyuncuyla bir süredir ilgilenen Fenerbahçe’den gelen teklif beğenilmedi. Sarı-lacivertlilerin Tolgay için bir milyon avro önerdiği öğrenildi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, yıldız oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon avro olduğunu belirterek bu teklifi geri çevirdi. Fikret Orman ve ekibinin, Fenerbahçe’nin takasta kullanmak istediği Ozan Tufan ve Şener Özbayraktar gibi isimlere de sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan İtalyan ekibi Torino’nun da Tolgay Arslan’ı istediği öğrenildi.