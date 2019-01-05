Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sarı-kırmızılılar sezona Şampiyonlar Ligi heyecanıyla başlarken hem ligde hem de Avrupa’da işler istenildiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden Cimbom, sezonun ilk yarısını da 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6’ıncı sırada bitirdi. Lider Başakşehir’le 6 puanlık fark, Fatih Terim’in olduğu bir ortamda camia tarafından pek önemsenmiyor. Ancak herkesin merakla beklediği ligin ikinci yarısında nasıl bir kadro yapılanması ve mühendisliğinin olacağı... Bilinen ve açıklanan gerçekler Eren Derdiyok yok, Rodrigues satılıyor ve Serdar Aziz’e kapılar kapalı.

Maicon da gidiyor

Tablo böyle iken savunma anlamında Galatasaray’ın elinin bir hayli zayıfladığı aşikar. Çünkü Galatasaray bu sezon 4 mağlubiyet alırken 3’ü kapı önüne konulan Serdar Aziz’in olmadığı mücadelelerdi. Aziz, sakat ya da cezalı olmadığı dönemlerde teknik direktör Fatih Terim’in birinci tercihiydi. Keza Maicon da satılmak üzere. O bölgede tecrübeli çalıştırıcının güvendiği tek seçenek var. O da genç Ozan Kabak. Terim satışını veto ettiği Ozan’ın yanına hem tecrübeli, hem fizik yapısı güçlü, hem kafa toplarında çok iyi ve ayağı düzgün bir savunmacı istiyor. Yönetime santrforla birlikte stoper transferi de olmazsa olmaz olarak anlatılıyor.

Kaldı 7 maç

G.Saray’ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hollandalı oyuncu Ryan Donk’un sözleşmesi büyük ihtimalle uzayacak. Şu ana kadar 14 maça çıkan başarılı isim 7 resmî maçta daha süre alırsa bir sene daha takımda kalacak. Senelik de bir milyon 895 bin avro kazanacak. Ayrıca 200 bin avro da bonus alacak

Aslan’ın hava kuvvetleri gitti.



Serdar Aziz, Galatasaray’da hava topu kazanma ortalaması en yüksek ikinci ismiydi ve savunmanın yüksek toplardaki ihtiyacını karşılıyordu. Birinci isim de ilginç: Eren Derdiyok. Süper Lig’de en az beş maçta forma giyen Galatasaraylı defans oyuncuları arasında en fazla gole katkı yapan (3; iki gol ve bir asist), maç başına en fazla ikili mücadele kazanan (6,6) ve pas yüzdesi en yüksek (%88) isim Serdar Aziz’di.