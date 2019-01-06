Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe ara transferde hızlı davranıyor. Dün Sadık Çiftpınar’ı resmen kadrosuna katan sarı-lacivertliler defans ve orta saha transferinde de yol alıyor. Şimdi hedef G.Saray’da satış listesine konulan stoper Serdar Aziz ve Beşiktaş’ta kulüp bulması istenen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan. Her iki oyuncuyla da görüşen sarı-lacivertliler futbolcularla prensipte anlaştı. Tolgay Arslan için siyah-beyazlı kulübe önce 2 milyon avro bonservis ücreti teklif edildi. Beşiktaş bunu az bulunca 2,5 milyon avroya kadar fiyat yükseltildi. Fakat siyah-beyazlılar 2,5 milyon avro artı futbolcu istiyor. Bu oyuncunun da sağ bek Şener Özbayraklı olduğu sızan bilgiler arasında. Görüşmeler bütün hızıyla sürüyor.

SERDAR AZİZ'DE İNDİRİM OLMALI

Bir diğer isim ise Serdar Aziz. Fatih Terim tarafından takımdan gönderilen futbolcu için sarı-kırmızılı kulüple pazarlık masasına oturuldu. G.Saray futbolcu için 5 milyon avro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Daha önce menajeri tarafından F.Bahçe’ye önerilen Serdar Aziz, Fatih hocayla görüşmek istediğini söyleyerek transfere yanaşmamıştı. Fakat kulüpten resmen gönderilen futbolcu F.Bahçe’ye evet dedi. Her iki kulüple görüşmeyi bizzat yönlendiren F.Bahçe Başkanı Ali Koç bu transferleri gerçekleştirerek Ersun Yanal’ı sevindirmek istiyor. Fakat özellikle Serdar’ın bonservisinin yüksek olması süreci uzatıyor. Öte yandan Başkan Vekili Semih Özsoy, “Tolgay ve Serdar Aziz Fenerbahçe’ye gelmek istiyor” açıklaması yaparak transfer için uğraş verdiklerini resmen dillendirdi.

DOĞUŞTAN FENERLİ

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler bu transfer için Malatya’ya 1 milyon 300 bin avronun yanı sıra, Yiğithan Güveli’yi bonservisiyle, Barış’ı 6 aylığına kiralık verdi. Sadık Beşiktaş’ı reddederek sarı-lacivertlileri tercih etti. Eşi Betül Hanım’ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olması Sadık’ın tercihinde önemli rol oynarken, tecrübeli stoper, “Kendime hedefler koymuştum, bunları yavaş yavaş gerçekleştiriyorum. Önceliğim Fenerbahçe’de ilk 11’in değişmez ismi olmak ve ay-yıldızlı formayı giymek. Sonrasında ise Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek” dedi.

GELECEK SEZON ŞAMPİYONUZ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Belek kampında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Sorulara samimi cevaplar veren tecrübeli çalıştırıcı, net ifadeler kullanırken, camianın gönlüne su serpti ama uyarı yapmayı da ihmal etmedi. Takımın durumuyla ilgili olarak, “Oyun kalitesi, fizik kalitesi her şey düzelir” diyen Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin hak ettiği yere geleceğine inancının tam olduğunu belirtti. Selefleriyle ilgili olumsuz ifadelerden kaçınan Yanal, “İstenen sonuçları alamamayı beceriksizlik, yeteneksizlik diye değerlendirmiyorum. Hayatın bazı dönemlerinde hayal kırıklıkları yaşanabilir” dedi.

9 maça dikkat

Ali Koç’un büyük bir şans, tribünleri dolduran taraftarların ve dev camianın büyük bir güç olduğunu dile getiren Ersun Yanal, “Fenerbahçe’nin hedefi bir-iki maçı kazanmak, şampiyon olmak değildir, Fenerbahçe’nin hedefi daha büyüktür. Bu sene hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak, seneye ise şampiyon olmak” dedi. Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki hedefini “En çok puan toplayan takımlardan biri olmak” diye tekrarlayan Ersun Yanal, “Dezavantajımız bir aydan kısa bir süre içerisinde 9 maç oynayacağız. Bu nedenle takımın analizini doğru yapmamız lazım” sözlerini kullandı.