Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Garry Rodrigues’i satarak önemli bir kaynak sağlayan Galatasaray’da hedeflerden biri de artık iplerin koptuğu Serdar Aziz’i elden çıkarmak. Senelik 2 milyon avro alan ve kulüpten yaklaşık 1,8 milyon avro alacağı bulunan millî stoper, bu transfer döneminde satılamazsa Serdar’ın Cimbom’a haziran ayına kadar maliyeti 2,5 milyon avroya dayanacak. Bu sebeple yönetim bir an önce tecrübeli oyuncuyu satmaya çalışıyor. Fakat açmazda olan konu şu ki, Serdar Aziz’in en ciddi talibi Fenerbahçe, Galatasaray’a yüklü bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Sarı-lacivertliler, Serdar’a “Sen Galatasaray’a ile bonservis konusunu hallet, öyle gel” teklifinde bulundu. Galatasaray yönetimi Serdar’ın alacaklarından kurtulmak için bu teklife sıcak bakıyor ama Serdar’ın ‘bedava’ gitme ihtimali taraftarların tepkisini çekiyor.

TARIK ÇAMDAL ÖRNEĞİ

Serdar Aziz’i elden çıkarıldığı takdirde sarı-kırmızılıların en az 1,8 milyon avrosu kasada kalacak. Görünürde Galatasaray yönetiminin Serdar’ı alacaklarına karşı serbest bırakması avantaj gibi gözükse de, geçmişte 4,5 milyon avro bonservis bedeli verilen oyuncunun bedavaya üstelik de en büyük rakipleri Fenerbahçe’ye gitmesi yönetimin hanesine eksi olarak yazılacak bir karar olacak. Yaz transfer döneminde Tarık Çamdal’ı da elden çıkarmayı başaramayan sarı-kırmızılı yöneticileri endişe sarmış durumda. Öte yandan Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, oyuncunun bir ay önceden Fenerbahçe ile anlaştığı haberlerini yalanladı. Canatar “Medyada delil diye gösterilen fotoğraf bir restoranda yemek yediğimiz sırada izin alınarak hatıra olsun diye çekildi” dedi.

KADRO DAĞILIYOR

Galatasaray camiasında de “Dursun Özbek’in aldıklarını, Mustafa Cengiz satıyor” şeklinde bir görüş hâkim. Geçen sezon şampiyon olan takım Dursun Özbek döneminde kurulurken, özellikle Bafétimbi Gomis ile Garry Rodrigues bu şampiyonluğun baş mimarları olmuşlardı. İki oyuncu da Mustafa Cengiz döneminde satıldı.

TAFFAREL İLE ÇALIŞIRSAM KALEYE DE GEÇERİM

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ryan Donk. Antalya kampında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Savunmada ve forvette oynayabileceğini söyleyen orta saha oyuncusu “Takımın zor durumda kalması durumda, daha önce Melo’nun yaptığı gibi kaleye geçer misin?” sorusuna “Bunun için Taffarel ile beraber çalışmam gerekiyor. Yarın öyle bir ihtiyaç olduğu zaman, takımımın ihtiyacı varsa kaleci olarak elimden geleni yaparım” cevabını verdi. Çok alternatifli bir kadroya sahip olmadıklarını söyleyen Donk “Buna rağmen üç kulvarda da varız. Bence takım olarak iyi bir performans sergiliyoruz” dedi. > Oğuzhan Ort (İHA)