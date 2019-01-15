Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu adına sezonun ilk yarısı daha zorlu geçti. Çünkü yeni bir uygulama olan VAR (Video Yardımcı Hakem Sistemi) devredeydi. Hatalar olmadı mı tabii ki oldu ancak genele bakıldığında VAR, adaletsiz kararları düzeltmek adına devredeydi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu sezonun ilk yarısını, eleştirileri ve hakemlerin durumunu değerlendirdi. İhlas Haber Ajansına özel açıklamalar yapan Yusuf Namoğlu şöyle konuştu:

HATA YÜZDE 5 CİVARINDA

İlk yarıda yüzde 5 civarında bir hata belirledik. Konuşan edenlerin hepsinin amacı hakem ve hakem camiasına baskı kurmak. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Bu konularda tecrübeliyiz. Birisi çıkıyor diyor ki şu kadar puanım gitti. Baktığınızda yumrukla, elle gol atmış, el verilmemiş. Benim 2 puanım gitti diyor. Sen adaletsiz bir gol istiyorsan diyecek bir şey yok. Adalet her zaman her şeyden önemlidir. VAR onu uyguluyor.

ADALET İÇİN VAR!

VAR’ın ortaya çıkmasının temeli, hizmettir. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde milyarlar dönüyor. Bu paraların döndüğü bir ortamda da adalet ön plana çıkıyor. Orada bir galibiyet yanlış veriliyorsa kulüp, milyarları kaybediyor. Adaletli bir müsabakanın olabilmesi için VAR önem kazandı. UEFA Rosetti’yi ikna etti ve bu sene 16 turundan itibaren VAR uygulanacak. Onlar da VAR’ın ne kadar gerekli olduğunu gördü.

İKİNCİ YARI İYİ OLACAK

İyi bir kamp dönemi geçirdik. Takımlar gibi biz de ikinci yarıda daha iyi performans göstermek, daha az hata yapmak adına çalışmalarda bulunduk. Hakem arkadaşlarımız kondisyon testlerinden geçti. Yazılı olarak teori bilgilerini kontrol ettik. Onlara hepimiz tarafından eğitimci olarak görsel şeyler aktardık. Bu anlamda ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarına inanıyorum.

YENİ ÇAKIRLAR ÇIKARACAĞIZ

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, kademeli olarak alıştıra alıştıra genç hakemleri kazanacaklarını ifade ederek “Örneğin Halil Umut Meler 3 sene evvel aşağılardaydı. Şimdi ise FIFA’da bir senede büyük başarı gösterdi. Onları TFF 1. Lig’de tecrübe kazandırarak yıpranmadan yok olmadan yukarı çıkarıyoruz. Deniz Ateş Bitnel bir maçta yok oldu gitti. Bunlara sebep vermemek için kazanmaya çalışıyoruz. Biz bu konuda en deneyimli ekibiz. Kimin nasıl yetişeceğini bilen biriyiz. Yeni Cüneyt Çakırlar çıkacak. Onları yok etmeden çıkaracağız. İnşallah yolları bozulmadan” dedi.