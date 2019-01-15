Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de transfer savaşı kızışıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan üç büyükler ara dönemde kadrolarını takviye edebilmek için hummalı bir transfer çalışması yürütürken, kendi takımları tarafından gözden çıkarılan oyuncular dev rakipler arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray’ın “Kendine takım bul” dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe’de sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarla 2020’ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim’le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi. Sözleşmesi 2022’de bitecek Tolgay da tercihinin Fenerbahçe olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Ancak, gözden çıkarılan oyuncular Fenerbahçe ile anlaşınca kıymete bindi.

"TUZUMUZ KURU" MESAJI

F.Bahçe’den teklif aldıklarını gizlemeyen Beşiktaş Yönetimi, masaya konan rakamın çok düşük olduğunu belirtirken Tolgay için 5-6 milyon avro civarında bonservis düşündüklerini açıkladı. Galatasaray’da 2 milyon avro alacağı olan Serdar için 5 milyon avro talep ediyor. Tolgay, 2015’te 450 bin avroya transfer olduğu Beşiktaş’ın kendisini bırakmasını isterken, Serdar da “Alacağımı verin. Ondan sonra istediğiniz bonservisi talep ederseniz” diyerek yönetime rest çekti. Futbolcularla her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin ise tavrı net. Son ana kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray yönetimlerine “Biz transferlerden vazgeçebiliriz. Ancak bu durumda siz oynatmayacağınız oyunculara maaş ödemeye devam edeceksiniz” hatırlatmasında bulundu.

FENER EMRE'NİN PEŞİNDE

Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe’nin Rize’ye göndermek istediği Aatıf Chahechouhe için yeni bir formülü devreye soktu. Sol açık arayışında olan sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş’la da anılan Emre Kılınç için Sivasspor’a 1,5 milyon avro ve Aatıf teklifinde bulundu. Rize’ye gitmemekte direnen Aatıf’ın eski takımı Sivas’a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması hâlinde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

ERSUN YANAL ‘KALSIN’ DEDİ

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan Şener Özbayraklı ile masaya oturma kararı aldı. Adı Beşiktaş’la anılan tecrübeli sağ bekle ilgili Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Şener’e yeni mukavele teklifinde bulunacak. Şener’e yapılacak teklifin Türk lirası üzerinden olacağı öğrenilirken, millî oyuncunun takımda kalmak istediği ve imzaya yakın olduğu öğrenildi.

YUNUS SAMET’E...

Gaziantep’teki özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği üyeleri aracılığıyla, kaleci Volkan Demirel ile görüştü. Demirel ile telefonla görüntülü konuşan Yunus Samet hayalini gerçekleştirme mutluluğu yaşadı.

FENER’İ REDDETTİ

Transferde sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Victor Moses’ten beklemediği bir cevap aldı. Nijeryalı sağ açığı kiralamak için Chelsea’yle anlaşan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki yıldızın Premier Lig’de kalma arzusuyla hayal kırıklığına uğradı.

OZAN TUFAN HIRS YAPTI

Yaklaşık bir sene kadro dışı kaldıktan sonra soluğu Alanyaspor’da alan Ozan Tufan hâlâ F.Bahçe’nin futbolcusu olduğunu söylerken, çok iyi bir şekilde geri döneceğini iddia etti. Sezon sonuna kadar forma giyeceği Alanya’da iyi işler yapacağını söyleyen Ozan “Bazı şeyler yolunda gitmedi. Geri dönünce Fenerbahçe’yi şampiyonluklara taşımak istiyorum” dedi.