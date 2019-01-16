Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de beklenen transferler gerçekleşmezken, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi eldeki oyunculara motive olmuş durumda. Antalya kampında takımın performansını artırmak adına fiziksel yüklemeler yapan teknik heyet şimdi ise teknolojik çalışmalarla futbolculara bilgi pompalıyor. Teknolojinin tüm nimetlerinden en üst seviyede faydalanan sarı-lacivertlilerde idmanlardaki tüm veriler kayıt altına alınıyor. Sakatlığa önlem olarak çalışmalar esnasında oyuncuların yorgunluk seviyeleri sürekli takip edilirken, bu sonuçlara göre dinlenme süreleri, ek idman programları belirleniyor. Bedensel kitle endeksleri baz alınarak diyetisyen kontrolünde beslenme düzenlemesi yapılıyor.

NEFESLERİ BİLE KAYITLI

Taktik çalışmalar ise tamamen bilgisayar destekli hazırlanıyor. İdmanlarda oyuncuların alacağı pozisyonlar, taktiklerin uygulanış şekilleri animasyon sunumuyla takıma anlatılıyor. Antrenmanlar kayıt altına alınırken, çalışma sonrası animasyon görüntüleriyle, oyuncuların gerçek görüntüleri üst üste konarak hatalar, eksikler tespit ediliyor. Koşu mesafeleri, bireysel pozisyon alışlar, savunmada ve hücumda takım dizilişi gibi veriler rakamsal bilgiler eşliğine bilgisayara işlenirken, hata payının en aza indirilmesi üzerine çalışmalara gerçekleştiriliyor. Elde edilen sonuçlar her antrenman sonrası oyuncuların iletişim adreslerine servis ediliyor. Teknik heyet, oyuncular ile sürekli değerlendirme yapıyor.

SERDAR AZİZ BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Serdar Aziz’i kadrosuna katabilmek için temasları sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüyle yollarını ayırdıktan sonra imzaya gelmesini bekliyordu. Ancak Serdar Aziz ile Galatasaray arasında bir anlaşma gerçekleşmeyince, sarı-lacivertliler masaya 1,5 milyon avro koydu. Fenerbahçe’nin bu teklifinin yanı sıra Serdar’da 1,8 milyon avroluk alacağının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etti. Galatasaray’ın hafta sonuna kadar bir cevap vermesi ve transferin netleşmesi bekleniyor.

AATIF REST ÇEKTİ

Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanında yer açabilmek için satmak istediği Aatıf, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede son kararını dile getirdi. Comolli, Rize ve Sivas’ın tekliflerini değerlendirmesini söylerken, Aatıf, “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Gideceksem de, forma giyeceğim takımı kendim seçmek istiyorum” diye konuştu.

SONUNDA TAKIMA KATILDI

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Alper Potuk, iyileşti. Antalya kampında ekstra çalışarak güç depolayan Alper’in, Samandıra’da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ersun Yanal, hücum hattının her yerinde görev yapabilen Alper’e “Sana çok ihtiyacımız olacak. Bir an önce tam kapasiteye ulaş” dedi.

KURTULMA UMUDU

F.Bahçe’nin kontenjan problemi sebebiyle lisansını askıya aldığı Carlos Kameni’den kurtulmaya çok yakın. Bugüne kadar takımdan ayrılmayı düşünmeyen Kameni’nin alacaklarının bir kısmına razı olarak evine döneceği iddia edildi. Kamerun basınında yer alan haberlere göre 34 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe’yle olan sözleşmesini sonlandırmaya hazırlanıyor.