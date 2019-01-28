Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maç 2-0 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Gerçekten zor bir mücadele oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadılar bu süreçte. Kazanmak takımı motive ediyor. Bu galibiyetlere puan cetveline kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz. Ankaragücü önemli bir camia, inşallah kısa sürede toparlarlar ve üst sıralara tırmanırlar. Yeni stat bence çok güzel, Avrupa’daki statları andırıyor. Taraftar faktörü de çok önemli bu tür statlar için. Ankaragücü taraftarı da görevini layıkıyla yerine getirdi. Ligde son 5 maçımız çok zorluydu. Belki kazanamadık ama kaybetmedik. Ceyhun’u kullanmak istediğimiz şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Ceyhun, bizim geçiş oyunumuzda önemli bir faktör umarım performansını arttırır” dedi.
Sergen Yalçın: 'Ankaragücü taraftarı bugün görevini yerine getirdi'
28.01.2019 - 23:27 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.
Etiketler : Sergen Yalçın,
600893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600893.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
11
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
16
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
17
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Osmanlıspor
19
11
2
6
26
14
12
35
4
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
5
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
6
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
7
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
8
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
19
7
5
7
20
23
-3
26
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
-1
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1