Erzurum ekibi, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kadro planlamasında yer almayan golcü oyuncuyu 400 bin Euro + KDV karşılığında renklerine bağladı. Nijeryalı futbolcu yarın Erzurum'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 2.5 yıllığına BB Erzurumspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Eduok, bu sezonun kalan bölümünde 275 bin Euro, diğer iki sezonda ise 500 bin Euro ücret alacak.
BB Erzurumspor, Eduok'u renklerine kattı
29.01.2019 - 01:37 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen hücum oyuncusu Samuel Eduok'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Erzurum ekibi, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kadro planlamasında yer almayan golcü oyuncuyu 400 bin Euro + KDV karşılığında renklerine bağladı. Nijeryalı futbolcu yarın Erzurum'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 2.5 yıllığına BB Erzurumspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Etiketler : eduok,kasımpaşa,erzurumspor,
600903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600903.aspx
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Beşiktaş
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9
2
7
37
29
8
29
8
Antalyaspor
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19
23
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28
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Sivasspor
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7
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Bursaspor
19
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19
19
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23
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Göztepe
19
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22
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Alanyaspor
18
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3
9
15
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-7
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13
Kayserispor
19
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8
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Ankaragücü
18
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Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
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18
16
Erzurum BB
19
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8
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Fenerbahçe
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8
7
17
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Akhisar Bld.Spor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Osmanlıspor
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12
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Altınordu
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Boluspor
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9
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19
6
31
8
Ümraniye
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Adana Demirspor
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8
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24
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Balıkesirspor
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5
7
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Adanaspor
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7
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Altay
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Giresunspor
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Afjet Afyonspor
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