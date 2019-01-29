1968 yılında kurulan Erzurumspor’un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı. Gece saatlerinde soğuk havada toplanan taraftarlar meşaleler yakıp marş söyleyerek kutlamada bulundular.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları ayrıca Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok’un transfer edilmesini sevinçle karşıladılar.
Erzurumspor 51 yaşında
29.01.2019 - 09:35 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurumspor’un 51 yaş günü soğuk havada kutlandı.
1968 yılında kurulan Erzurumspor’un 51. yaş günü Lalapaşa meydanında taraftarlarca kutlandı. Gece saatlerinde soğuk havada toplanan taraftarlar meşaleler yakıp marş söyleyerek kutlamada bulundular.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurumspor,futbol,51. yıl,
600949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/600949.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
5
2
26
10
16
38
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
18
9
2
7
37
29
8
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
11
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
12
Alanyaspor
18
6
3
9
15
22
-7
21
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
15
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
16
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
17
Fenerbahçe
18
3
8
7
17
25
-8
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
1/25/2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1/26/2019
Kayserispor - Bursaspor
1/26/2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
1/27/2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
1/27/2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
1/28/2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Osmanlıspor
19
11
2
6
26
14
12
35
4
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
5
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
6
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
7
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
8
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
19
7
5
7
20
23
-3
26
11
Adanaspor
18
5
7
6
21
22
-1
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1