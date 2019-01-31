Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe ara transferin bitmesine saatler kala iki önemli ismi kadrosuna kattı. Hem de iki tarihi rakibinden bu isimler. Serdar Aziz için Başkan Ali Koç uzun süredir uğraş veriyordu. Oyuncuyla anlaşma tamamdı. Problem olan bonservis konusunu da Serdar dün akşam çözdü. Futbolcuyu ucuza kaptırmak istemeyen G.Saray Yönetimi, Aziz’le pazarlık masasına oturdu. 3 saatlik görüşmede futbolcu 2,1 milyon avroluk alacağını kulüpte bırakırken 1,2 milyon lira daha ödeyerek sözleşmesini feshetti. Serdar bu görüşmenin hemen ardından akşam saatlerinde F.Bahçe’nin yolunu tuttu ve Ali Koç’la bir araya geldi. Ersun Yanal’ın da bulunduğu görüşmede taraflar 3,5 yıllık anlaşma yaptı. Serdar’a yıllık 2 milyon avro ödenecek.

Şener kabul etmedi

Sarı-lacivertliler Tolgay Arslan transferini de bitirdi. Takasta gündeme gelen Şener Özbayraklı, Beşiktaş’ın istediği maaşı vermemesi üzerine takımdan ayrılmayı kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, siyah-beyazlılara nakit teklifiyle gitti. Koç’un 3,2 milyon avroluk bonservis bedeli teklifini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kabul edince Tolgay Arslan da F.Bahçe’nin kadrosuna katıldı. Beşiktaş ile ipleri atan futbolcu ayrılmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Tolgay son aşamada transferin gerçekleşmesi için siyah-beyazlılardan alacağı olan 300 bin avroyu bırakmaya karar verdi. Her iki futbolcuya da birlikte düzenlenecek törenle imza attırılacak.

Tarihi hamle

F.Bahçe iki tarihi rakibinden, iki önemli isim Serdar ve Tolgay’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ersun Yanal’ın eli daha da güçlenirken sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada transferlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.