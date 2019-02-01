Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, '04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 20:00'de Büyükşehir Belediye Stadyumunda, Bursaspor-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanacak olan Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 16:00'dan itibaren, Hayran Caddesi'ne açılan Seyran Sokak, 10. Çimen Sokak, Stad Caddesi, Eren Caddesi, 5. Zümrüt Sokak, 3. Yakut Sokak, 1. Lale Sokak araç trafiğine kapatılacak olup, belirtilen sokakların diğer yönleri araç trafiğine açık olacaktır." denildi.
Bursa trafiğine maç düzenlemesi
01.02.2019 - 23:51 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı öncesi Bursa'da bazı yolların kapatılacağıyla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.
Etiketler : Bursa,
601793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601793.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
5
2
28
10
18
41
2
Galatasaray
19
10
5
4
37
21
16
35
3
Malatyaspor
19
9
5
5
31
21
10
32
4
Konyaspor
19
8
7
4
27
21
6
31
5
Trabzonspor
19
8
6
5
35
27
8
30
6
Beşiktaş
19
8
6
5
32
24
8
30
7
Kasımpaşa
19
9
2
8
37
31
6
29
8
Antalyaspor
19
8
4
7
19
23
-4
28
9
Sivasspor
19
6
7
6
25
26
-1
25
10
Alanyaspor
19
7
3
9
17
22
-5
24
11
Bursaspor
19
4
11
4
19
19
0
23
12
Göztepe
19
7
1
11
20
23
-3
22
13
Kayserispor
19
5
6
8
16
26
-10
21
14
Fenerbahçe
19
4
8
7
20
27
-7
20
15
Ankaragücü
19
6
2
11
17
34
-17
20
16
Çaykur Rizespor
19
3
9
7
23
29
-6
18
17
Erzurum BB
19
3
8
8
18
25
-7
17
18
Akhisar Bld.Spor
19
4
5
10
20
32
-12
17
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
27.1.2019
Çaykur Rizespor 3 - 1 Akhisarspor
27.1.2019
Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
42
2
Gençlerbirliği
19
13
2
4
31
15
16
41
3
Osmanlıspor
20
12
2
6
27
14
13
38
4
Hatayspor
19
10
5
4
25
11
14
35
5
Ümraniye
19
10
4
5
24
18
6
34
6
Gazişehir Gaziantep
19
9
5
5
34
16
18
32
7
Altınordu
19
8
8
3
23
12
11
32
8
Boluspor
19
9
4
6
25
19
6
31
9
Adana Demirspor
19
8
3
8
24
24
0
27
10
Balıkesirspor
20
7
5
8
20
24
-4
26
11
Adanaspor
19
5
7
7
22
24
-2
22
12
Altay
19
5
6
8
25
22
3
21
13
İstanbulspor
19
4
9
6
24
27
-3
21
14
Giresunspor
19
5
5
9
17
24
-7
20
15
Afjet Afyonspor
19
4
5
10
23
31
-8
17
16
Eskişehirspor
19
4
5
10
16
36
-20
17
17
Elazığspor
19
4
4
11
22
33
-11
16
18
Karabükspor
19
0
2
17
7
56
-49
-1