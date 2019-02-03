Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Afjet Afyonspor’dan Onur’un ortaladığı topta Ersel sol çaprazdan sert vurdu. Top kalenin az farka üzerinden auta çıktı.

15. dakikada Afyonspor’dan sağ taraftan defansın arkasına atılan topta Uğur ceza sahası içine ortaladı. Oltan topa dokunamadı ve Adanaspor defansı topu kornere gönderdi.

18. dakikada Oltan’a yapılan faulü Emre kullandı. Topu Adanaspor defansı uzaklaştırdı.

22. dakikada Afyonspor’dan Onur ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Uğur’un sağdan ortaladığı topta Ersel’in vole vuruşunu Adanaspor kalecisi İrfan parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

27. dakikada Adanaspor Kone ile Afyonspor ceza sahasına girdi. Kone kendi getirdiği topa yerden sert vurdu Kaleci Soner topu kornere gönderdi.

47. dakikada Adanaspor’un sağ taraftan getirdiği topa Ahmet Dereli yerden sert vurdu. Top kaleci Soner’in kapattığı köşeden yerden ağlarla buluştu. 0-1

68. dakikada Adanaspor’dan Kone sol taraftan yaklaşık 30 metreden topa sert vurdu. Top kaleci Soner’in solundan ağlara gitti. 0-2

84. dakikada ceza alanı içinde boşta bulunan Kone yerden sert bir sert vuruş yaparak meşin yuvarlağı bir kez daha Afyonspor ağlarına gönderdi. 0-3



KÜNYE

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Habep Tiryaki xx, Ali Can Alp xx

AFJET Afyonspor: Soner x, Onur xx (Badjam Aceti dk. 63 x),Metin xx, Nazmi xx, Taşkın xx (Aykut dk. 74 x), Cenk xx, Uğur xx, Emre xx, Ersel xx (Musa Araz dk. 81 x), Oltan xx, Gökhan xx

Yedekler: Ahmet, Bayram, Bayram Ajeti, Onurcan,İsmet, Aykut, Musa

Adanaspor AŞ :İrfan xx, Göksu xx, Veli xx, İhsan xx, Hakan xx (Abdulkadir dk. 67 xx), Ahmet xx (Robert dk. 79 x), Bumba xx, Musssa xxx, Famousso xxxx (Doğanay dk. 88 ?), Özkan xx Eren xxx

Yedekler: Özer, Robert, Anıl, Rodrigo, Doğanay, A.Kadir, Andaç

Goller: Ahmet Dereli (dk. 47), Kone (dk. 68 ve 84) (Adanaspor)

Sarı Kartlar : Hakan, Göksu (Adanaspor)