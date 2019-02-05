Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son iki haftada aldığı seri galibiyetlerle tırmanışa geçen Fenerbahçe’de forma rekabeti de tavan yapmış durumda. Sezon başında 11 transfer yapan sarı-lacivertlilerde büyük beklentilerle alınan oyuncuların performansları hayal kırıklığı yaşatmış, üst üste gelen kötü sonuçların ardından alınan kadro dışı kararları, sakat ve cezalılar da oyuncu alternatiflerini iyice daraltmıştı. Ancak devre arasında yapılan hamleler Fenerbahçe’nin toparlanmasını sağladı. Kadro dışı bırakılan oyuncuları affeden yönetim, teknik direktör Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda 5 yeni ismi de transfer edince kadro derinliğine kavuşan takımda müthiş bir rekabet başladı. Stoperde alternatifsiz olan Skrtel-Neustädter ikilisi artık forma için Sadık ve Serdar Aziz’le yarışmak zorunda kalırken orta sahada âdeta savaş çıkmış durumda.

Forma hak edene

Sezon başından beri dönüşümlü görev yapan Mehmet Topal, Jailson ve Elif artık Benzia, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile yarışmak zorunda. Genç oyuncular Oğuz Kağan ve Ferdi de bu gruba dahil. Tam 10 oyuncu 3 forma için mücadele ediyor. Bu arada kanatlarda da düne kadar banko görülen Ayew ile Valbuena yerlerini Dirar ve Moses’e kaptırmış durumda. Cezası sona erdikten sonra forvetin alternatifsiz ismi görünen Soldado şimdilik rahat olsa da Slimani ve Frey, İspanyol yıldız üzerinde baskı oluşturuyor. Eli rahatlayan Ersun Yanal, tatlı bir sıkıntı yaşarken, oyunculara verdiği mesaj ise son derece açık. Her konuşmasında “Esas olan Fenerbahçe’nin başarısı” vurgusu yapan tecrübeli teknik direktör “İsimler değil hak edenler forma giyecek” ifadesiyle oyuncularına adalet vaat ediyor.

Roman'ın yeri garanti

Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın bireysel antrenmanlara başladığı Fenerbahçe’nin Kayseri deplasmanında Skrtel’e Neustädter eşlik edecek. Sadık’ı riske etmek istemeyen Ersun Yanal, henüz hazır olmayan Serdar Aziz’i de yedek soyunduracak. Sadık iyileşene ve Serdar Aziz takımla aynı fizik kondisyon seviyesine gelene kadar Neustädter’in yeri garanti.