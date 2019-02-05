Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA kadrosuna dahil etti.

Yeni transferlerden Miha Zajc ve Serdar Aziz ise Avrupa kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Sarı-lacivertliler, 12 Şubat Salı günü Zenit'i konuk edecek.

Galatasaray ise ara transfer döneminde kadrosuna kattığı; Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu UEFA Avrupa ligi kadrosuna ekledi.

Yeni transferlerden; Kostas Mitroğlu, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Şubat Perşembe günü Benfica ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. (TRTSPOR)