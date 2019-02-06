Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni transferi Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay, Vodafone Park’ta Başkan Fikret Orman’ın da katıldığı imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıktı. Başkan Orman transfer sürecine dair detayları da paylaşırken, ara dönemde 5 milyon avroya yakın bonservis ücreti kazandıklarını ve bonservise az para harcayıp, takımın yaş ortalamasını ve maliyetini düşürdüklerini belirtti. Muhayer Oktay’ın U-21 Millî Takım oyuncusu olduğu için gelecekte faydalanacakları bir isim olduğunu ifade eden Orman, Kagawa ve Mirin ve Burak Yılmaz’ı daha önce de transfer etmek istediklerini söyledi ve “Nasip bu güneymiş” dedi.

BURASI ONUN YUVASI

Başkan Orman imza töreninde en çok ilgiyi Burak Yılmaz’a gösterdi. Golcü oyuncuya ‘kaptan’ şeklinde hitap eden siyah-beyazlıların patronu, gelen sorular üzerine “Bunu bilinçli olarak söylemedim. Ama Burak karakter olarak Beşiktaş’ta kaptanlık yapacak bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Tolga’nın sözleşmesi bitiyor. Ben çok isterim Burak’ın kaptan olmasını” diyerek mesajını verdi. Golcü oyuncunun isminin hep Beşiktaş’la anıldığını vurgulayan Orman, “Bu normal, çünkü Beşiktaş onun yuvası. Burak’a evine hoş geldin demek istiyorum” dedi.

HOCA'YLA ALDIK

Burak Yılmaz’a kendisine gelen tepkiler hakkında bir soru sorulması üzerine mikrofonu alan Başkan “Burak’a bu konuda cevap verdirtmem. Burası Beşiktaş Kulübü... Akhisar maçında 1.500 taraftarımız vardı. Otuz kişi maksatlı olarak aleyhte bağırdı. Benim tavrım net. Onlar eskide kaldı, geçiniz” dedi. Orman’ın ayrıca Burak Yılmaz’ın su bardağını da bizzat doldurması dikkat çekti. Orman Kagawa’yı da Şenol Güneş ile konuşup aldıklarını söylerken Biz ayrı ayrı güçler değiliz. Biz aynı gemideyiz. Bu bir ekip işi” diye konuştu.

BURSALI SEYİRCİ YOK

Beşiktaş, ligde cumartesi günü Bursaspor’u ağırlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince Bursaspor taraftarlarının bulunmayacağı rakip takım tribünü biletleri, Beşiktaşlı taraftarlar için 90 TL’den satışa sunuldu. Yeni transferlerin de boy göstereceği karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar biletleri kısa sürede tüketti.

JAPONLARDAN İSTEK

Kagawa’nın Beşiktaş’a transferi Japonların Türkiye’ye olan ilgisini daha artırdı. Japonya’ya yurt dışından futbol maçları yayını satan aracı kurumun temsilcileri Kagawa ve Nagatomo’dan dolayı Süper Lig’in yayımcısı BeinSports ve TFF’ye “G.Saray-Beşiktaş derbisini öğle saatlerinde oynatın, biz de destek olalım” teklifinde bulundu.

G.SARAY MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

İlk maçında üç dakikada iki gol atmasına kendisinin de şaşırdığını söyleyen Kagawa “Önemli olan bundan sonraki maçlar” dedi. Galatasaray’da oynayan eski takım arkadaşı Nagatomo ile evinde buluştuğunu anlatan Kagawa “Bana ‘Seni severim ama bize karşı hiç şansınız yok’ dedi. Ben de ona Galatasaray maçını iple çektiğimi ve atacağım gollerle yemek için teşekkür edeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.