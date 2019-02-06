Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki ikinci dönemine Kadıköy’deki 2-2’lik Erzurum beraberliğiyle başlayan teknik direktör Ersun Yanal, kupada 5-2’lik Giresun galibiyetiyle umut vermiş, ancak devre kapanışındaki golsüz Antalya beraberliği moralleri bozmuştu. Hemen arkasından kupadaki Ümraniye faciası ve Bursa beraberliği de eleştirilerin dozunun artmasına sebep olmuştu. Ancak devre arası kampının ve yeni transferlerin etkisiyle alınan Malatya, Göztepe galibiyetleri sarı-lacivertlileri havaya soktu. İlk günden beri kendinden emin olan Ersun Yanal ise asıl şimdi gaza basmak için kolları sıvadı. Hücum futboluyla bilinen Yanal, son iki maçta tercih ettiği 4-1-4-1 kurgusundan memnun olurken, bunu daha verimli hâle getirmek için çalışmalarına hız verdi.

ÖZLENEN FUTBOL GELİYOR

Malatya ve Göztepe karşılaşmalarında ön liberoda Mehmet Topal’ı tercih eden, önünde ise Dirar, Benzia, Mehmet Ekici, Ayew dörtlüsüne görev veren Ersun Yanal, şimdi kadro derinliğini değerlendirecek. Benzia’nın ipini çeken tecrübeli teknik adam, iki yönlü oynayabilen Zajc ve Tolgay’ı biran önce takıma monte ederek ritmi artıracak. Moses de Yanal’ın yeni takımında kilit rol oynayacak. Ersun Hoca, bu süreçte oyuncularından en üst verimi alabilmek için bireysel ve takım antrenmanlarının yanı sıra bir de mentörlük yapıyor. Birebir toplantılar düzenleyen Yanal, özellikle Fenerbahçe’nin büyüklüğü üzerinde dururken, herkesin savaşmasını istiyor.

BİZİMLE DEĞİLSİN

Fenerbahçe’de sezon başında lisansı askıya alınan Kameni’den sonra bir lejyonerin daha ipi çekildi. Lille’den büyük umutlarla kiralanan Yassine Benzia’nın ismi TFF’ye verilen 28 kişilik listeye yazılmadı. Benzia, 22 maçta forma giymiş, iki asist yapmış, kaleye sadece bir isabetli şut yollayabilmişti.

FERDİ İSYANLARDA

Sezon başında 1,4 milyon avroya transfer edilen, ancak şu ana kadar sadece bir kupa maçında 14 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli’ye patladı. Orta sahaya yapılan transferlerle forma şansını iyice kaybeden 19 yaşındaki gurbetçi “Madem oynatmayacaktınız beni niçin transfer ettiniz. Bu yaşta kenarda kalmak beni geriye götürür” sözleriyle Comolli’ye tepki gösterdi.

ALİ KOÇ MUTLU

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin şubat sayısına yazdı. Koç, "Ersun Yanal liderliğindeki ivmelenme hepimizi mutlu ediyor. İkinci yarıya 3 maçta 7 puan toplayarak başladık. Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tam" vurgusu yaparken, "Mali yapımızı düzlüğe çıkarabilmek için bir fon oluşturma kampanyası düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı.