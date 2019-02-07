Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, beraberinde siyasetçi Mehmet Ağar ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in Adana Asri Mezarlık Camii’nde gerçekleşecek cenaze törenine katılmak üzere özel uçakla Adana’ya geldi.

Yıldırım ve Ağar’ın öncelikle kentteki bir otelde taziyeleri kabul eden aileye başsağlığı dileyeceği ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Adana Asri Mezarlığı’na geçecekleri öğrenildi.