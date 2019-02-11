Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Mavi-Siyahlılar ilk seti 25-12, ikinci setti 25-8 ve üçüncü seti 25-13 alarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Seyhan Belediyespor karşısında aldığı rahat galibiyetle yeniden liderliğe yükseldi. Kuzeyboru’nun bu haftayı BAY geçmesi nedeniyle yeniden liderlik koltuğuna yerleşen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligde kalan son haftada en yakın rakibi olan Kuzeyboru’nun puan kaybetmesini bekleyecek. Mavi-Siyahlılar ligin 21.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin son maçında ise deplasmanda Adana DSİ ile karşı karşıya gelecek ve sezonu tamamlayacak.
Sultanlar rahat kazandı
11.02.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 11.02.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı sahasında oynadığı maçta Adana Seyhan Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,OSB Spor Salonu,Kayseri OSB Teknik Koleji,
603823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
6
2
32
11
21
45
2
Galatasaray
21
11
6
4
41
23
18
39
3
Beşiktaş
21
10
6
5
40
26
14
36
4
Malatyaspor
21
9
7
5
33
23
10
34
5
Trabzonspor
21
9
6
6
37
30
7
33
6
Konyaspor
21
8
9
4
28
22
6
33
7
Kasımpaşa
20
9
2
9
38
34
4
29
8
Antalyaspor
21
8
5
8
22
30
-8
29
9
Sivasspor
20
7
7
6
28
27
1
28
10
Göztepe
21
8
1
12
23
27
-4
25
11
Alanyaspor
21
7
4
10
20
26
-6
25
12
Kayserispor
21
6
7
8
18
27
-9
25
13
Bursaspor
21
4
12
5
19
21
-2
24
14
Fenerbahçe
21
5
8
8
22
28
-6
23
15
Çaykur Rizespor
21
4
10
7
25
30
-5
22
16
Ankaragücü
20
6
2
12
17
35
-18
20
17
Erzurum BB
21
3
9
9
19
27
-8
18
18
Akhisar Bld.Spor
20
4
5
11
20
35
-15
17
20. Hafta Maçları
1.2.2019
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
2.2.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
2.2.2019
Kasımpaşa 0 - 0 Sivasspor
2.2.2019
Trabzonspor 1 - 0 Mke Ankaragücü
2.2.2019
Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray
3.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
3.2.2019
Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
3.2.2019
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
4.2.2019
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
21
14
4
3
37
19
18
46
2
Osmanlıspor
21
13
2
6
29
14
15
41
3
Gençlerbirliği
21
13
2
6
33
20
13
41
4
Ümraniye
20
11
4
5
25
18
7
37
5
Hatayspor
20
10
6
4
26
12
14
36
6
Altınordu
21
9
8
4
29
13
16
35
7
Gazişehir Gaziantep
20
9
5
6
36
19
17
32
8
Boluspor
21
9
5
7
26
21
5
32
9
Adana Demirspor
21
9
3
9
27
28
-1
30
10
Balıkesirspor
21
8
5
8
23
25
-2
29
11
Altay
21
6
7
8
29
25
4
25
12
Adanaspor
21
6
7
8
27
27
0
25
13
İstanbulspor
21
5
10
6
27
28
-1
25
14
Eskişehirspor
21
6
5
10
23
38
-15
23
15
Giresunspor
20
5
6
9
17
24
-7
21
16
Afjet Afyonspor
21
4
6
11
24
35
-11
18
17
Elazığspor
21
4
5
12
23
36
-13
17
18
Karabükspor
21
0
2
19
7
66
-59
-1