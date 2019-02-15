Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasının ardından yeni başkan belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdiği duyuruldu. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda ise, "Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır yer aldı.