Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da en heyecanlı isim şüphesiz Mbaye Diagne. Eski takımına karşı forma giyecek olan Senegalli oyuncu, atacağı gollerle galibiyeti getiren isim olmayı çok istiyor. Benfica maçında etkisiz oyunuyla tepki çeken Diagne, Kasımpaşa’ya gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor. Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında aynı zamanda Benfica maçının rövanşının da provasını yapacak. Terim, Avrupa Ligi’nde cezalı olan Fernando Reges’i bu akşamki maçta oynatmayacak. Brezilyalı orta sahanın yerine Donk ilk on birde forma giyecek. Tecrübeli hoca, orta sahanın göbeğinde Donk-Ndiaye ikilisine görev verecek.

EMRE İKİNCİ YARIDA

Emre Akbaba’nın da iyileşmesiyle sarı-kırmızılılar uzun süre sonra ilk defa tam kadro hazır. Terim, iyileşen Emre’yi ikinci yarının hemen başında oyuna alarak talebesini hazırlamak istiyor. Belhanda’nın inişli çıkışlı performansından memnun olmayan tecrübeli hoca, böylece Emre’yi tamamen hazır hâle getirmeyi planlıyor. Kasımpaşa’nın son haftalardaki kötü gidişatının kendilerini aldatmaması gerektiğini söyleyen Fatih Hoca oyuncularına “Bizim artık hata yapma lüksümüz yok. Şu deplasman fobisi tanımından da hoşlanmıyorum. Galatasaray içeride, dışarıda her maçı kazanmak için oynar. İyi bir mücadele istiyorum” dedi.

DEPLASMAN SANCISI

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 4’ünde mağlup oldu, 2’sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon bütün mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.