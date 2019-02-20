Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Fenerbahçe derbisinin pazartesiye alınmasına tepki gösterdi. Kendilerine maçın oynanacağı tarih ve saatin sorulmadığını belirten Orman "Daha önce Fatih Terim açıklama yapmıştı. Maç günü ve saati onlara sorulmuştu. Ben de desteklemiştim. Bu defa bize sorulmadı. Fenerbahçe Kulübü'nü aradım, onlar da taleplerinin olmadığını söylediler. Fenerbahçe bizi arasaydı ben de 'Tabii ki oynayalım' derdim. Biz Norveç'te maç yaptık ve pazar günü Galatasaray maçına çıktık. Sorduğumuzda 48 saatin yeterli olduğunu söylediler. Peki, şimdi ne değişti? Derbi gece 23.00'te bitecek. İnsanlar ertesi gün işe gidecek. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesini yanlış buluyorum. Ayıp ettiler" dedi.

GÜNEŞ'E AÇIK KAPI

Teknik direktör Şenol Güneş'in, millî takıma gitme ihtimaliyle ilgili de konuşan Orman, tecrübeli hocanın ayrılmasını saygıyla karşılayacaklarını söyledi. Şenol Güneş ile sözleşmelerinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Başkan Orman "Mayıs ayında kongremiz var. Şenol Ağabey ile oturur konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme yaparız. Şenol Güneş, millî takıma dönmek isteyebilir. Çünkü daha önce istemediği bir şekilde ayrılmıştı oradan. Şimdi gitmek isterse ona da saygı duyarım. Biz sezon sonuna kadar hocamız ile çalışacağız. Bize Şenol Hoca ile ilgili TFF'den bir talep gelmedi. Şenol Hoca 'Sıcak bakıyorum' derse top bize gelir ve yorumumuzu söyleriz " ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ'TEN ŞUT EMRİ

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilen dünkü idmanda taktik çalışması yapıldı. Antrenmanın sonunda forvet oyuncuları ise şut çalıştı. Güneş, derbide oyuncularından bol bol şut çekmelerini istedi.

BEŞİKTAŞ'A 17'LİK YILDIZ

Almanya'da 'yeni Schweinsteiger' olarak gösterilen Tarık Gözüşirin için Beşiktaş harekete geçti. On yedi yaşındaki oyuncu için 800 bin avro bonservis bedeli belirleyen Herta Belin'in, Beşiktaş ile dirsek teması hâlinde olduğu ortaya çıkarken siyah-beyazlı yöneticilerin transferi bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.

CANER AĞIR BASIYOR

Caner Erkin geçen hafta Malatya deplasmanında Adriano'nun yokluğunda bulduğu şansı çok iyi değerlendirmiş ve iki gole de büyük katkı sağlamıştı. İdmanlarda da hırsını sürdürdüğü öğrenilen millî futbolcu formayı bırakmaya hiç niyetli değil. Bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe maçlarında çok daha hırslı olduğunu Teknik Direktör Şenol Güneş'e ileten tecrübeli futbolcunun, derbide oynamayı çok istediği öğrenildi. Güneş'in de oyuncusunun performansından ve hırsından memnun olduğu, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisinde de sol bekte Caner Ekin'e görev vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gören Caner Erkin, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 biten ilk maçta bir golün asistini yapmıştı.

KAGAWA'YI BİZE ALIN

Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile iş birliğine gitti. Dorak Tour, Beşiktaş ile yaptığı üç yıllık anlaşma ile Uzak Doğu ülkelerinde siyah-beyazlı kulübün tanıtımını yapacak ve İstanbul'a gelen turistlere Beşiktaş’ın stadını gezdirecek. Dünkü basın toplantısında Fikret Orman, Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü'ye şaka ile karışık Kagawa'nın bonservisi için yardım beklediklerini söylerken Körükçü "Japonlar severse para almaz. Biz üzerimize ne düşerse yaparız" dedi.

GÜNEŞ'İN YERİNE

İtalyan basınında, sezon sonunda millî takıma gitmesi beklenen Şenol Güneş'in yerine Guti'nin en büyük aday olduğu iddia edilmişti. Arap basını ise Slaven Bilic ismini ortaya attı. Beşiktaş'ın, eski hocasıyla görüşme yaptığı ama el-İttihad yönetiminin Hırvat teknik adamı bırakmak istemediği iddia edildi.

DEV MAÇ İÇİN

Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Biletler, N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabilecek. Derbide en ucuz bilet 165, en pahalı bilet ise 1.100 lira.