Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe, hayal kırıklığı içindeki camiaya Avrupa morali vermeyi hedefliyor. Kadıköy’de 1-0 kazanılan maçın rövanşında Perşembe günü Zenit’e konuk olacak sarı-lacivertliler tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor. Eşleşmeyi 180 dakikalık bir maç olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına 1-0’a güvenmeyin uyarısı yaptı. Avantajın kendilerinde olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca “Ancak buna güvenemeyiz. Orada da mutlaka bir gol bulmamız gerekiyor” ikazında bulundu. Zenit’in iç sahada etkili bir görüntü sergilediğine dikkat çeken Yanal, “Evinde kolay kaybetmeyen bir takımla oynayacağız. Ama Kadıköy’deki performansımızı sergilememiz hâlinde her şey kolay olacak. Tura yakın olan biziz. Kazanarak yola devam etmek istiyorum” sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi.

KADIKÖY'DEKİ GİBİ

Kurmaylarıyla birlikte Zenit’in detaylı bir analizini çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, özellikle kontra ataklar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Takım toplantısında görsel destekli anlatım yapan Yanal, ayağa garanti paslarla oyun kontrolünü sağlamaları gerektiğini belirtirken savunmada eksik yakalanmanın pahalıya patlayacağının da altını çizdi. “Taktik disiplinden taviz vermeden, takım kurgusunu koruyarak mücadele etmeliyiz” diyen Ersun hoca, Marchisio, Mak ve Driussi’yi dikkat edilmesi gereken isimler olarak belirledi. Moses, Ayew ve Valbuena’dan topla fazla oynamadan direkt kaleye yönelmelerini isteyen Yanal, stoperlere de duran toplarda gol arama talimatı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular da kendi aralarında bir toplantı yaparak tur için yemin etti.

KİLİDİ KANATLAR AÇACAK

Zenit deplasmanında tur arayacak Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın kozları Moses, Ayew ve Valbuena olacak. Teknik kapasitesi yüksek, süratli oyuncularına güvenen Yanal, Rus ekibini kanatlardan vuracak.

TUR PRİMİ SÖZÜ

Fenerbahçe Yönetimi, Zenit karşısında tur mücadelesi verecek takımı motive etmek için prim vaadinde bulundu. Kupadan elenen, ligde küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan takımın Avrupa’da yola devam etmesini umut eden yönetim, rakam açıklamasa da tur hâlinde takıma prim verme kararı aldı.

BİLETLER DÖRT KATINA

Fenerbahçe’nin Rusya’da Zenit ile yapacağı rövanş maçına ilgi büyük. Fazla rağbet olmasından dolayı Türk Hava Yollarının İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde dört kat artarak altı bin liraya kadar çıktı. Normalde tek yön uçuşların fiyatları 1.500 ile 1.750 lira arasında değişiyordu. Tur şirketleri de Fenerbahçe taraftarının ilgisi sebebiyle üç günlük turlar düzenlemişti. Bu arada maçı Zenit-Fenerbahce mücadelesini İngiliz Michael Oliver yönetecek. Oliver, 24 Şubat’ta da Premier Lig’de Manchester United-Liverpool mücadelesinde görev yapacak.

EYVAH MICHAEL OLIVER!

F.Bahçe’nin Zenit maçını İngiliz Michael Oliver yönetecek. Oliver geçen sezon Devler Ligi yarı finalinde Real Madrid-Juventus maçının 90. dakikasında İtalyan ekibi aleyhine penaltı vermiş, karara çıldıran Buffon’u oyundan atmış, Real penaltı golüyle finale çıkmıştı.

SAVUNMA GARANTİDE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Martin Skrtel’in ayrılma isteğine engel olamayan Fenerbahçe, Slovak yıldızın yerini şimdiden doldurdu. Sarı-lacivertliler adı daha önce de gündeme gelen Milan’ın 32 yaşındaki stoperi Cirstian Zapata ile anlaşmaya vardı.

RUSYA SEFERİ BUGÜN

UEFA Avrupa Ligi son 32 maçında Zenit’le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu sabah uçakla Rusya’ya gidecek. Kafilede kart cezalısı Isla yer almayacak. Sarı-lacivertli oyuncular 18.30’da karşılaşmanın oynanacağı Krestovsky Stadı’nda son idmanını yapacak.

EMRE VE ARDA CENAZEDEYDİ

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, babasını kaybeden Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Yıldırım, cami çıkışında Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile karşılaştı ve ikiliyle bir müddet sohbet etti.