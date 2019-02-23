Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi zaferi için stratejisini belirledi. Son birkaç gündür idmanlardan sonra bile tesislerden ayrılmayan ve sabahlara kadar rakibinin maçlarını izleyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin işini hızlıca bitirmenin planlarını yapıyor. Oyunun ilk bölümünde sarı-lacivertlilerin soluğunu kesmek isteyen Güneş, oyuncularından başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleye saldırmasını istiyor. Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu şartları ve futbolcularının psikolojik olarak kötü durumda olmasını değerlendirmek isteyen başarılı teknik adam, ilk yarım saatte sergilenecek baskılı oyunla zafere uzanmayı planlıyor. Şenol Güneş’in bu stratejisini uygulamakta en büyük yardımcısı ise Vodafone Park tribünlerini hınca hınç dolduracak taraftarlar olacak.

TUZAĞA DÜŞMEYİN

Taraftarların maçın başlamasıyla birlikte yapacakları yoğun desteğe takımın da eşlik etmesini isteyen Şenol Hoca, ilk yarım saat içinde gelecek golden sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmeyi düşünüyor. Hafta içinde yapılan idmanlarda oyuncularına hızlı olmaları konusunda taktikler veren tecrübeli çalıştırıcının, rakip futbolcuların oyunun ilk bölümünde atmosfere ısınamadığı anlarda golü bulmalarının kolay olacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan maça baskılı başlarken kontrolsüz faullerden ve gerginliklerden uzak durulmasını isteyen Şenol Güneş’in, rakibin tahriklerine karşı tuzağa düşülmemesini de istedi. Tecrübeli teknik adamın daha önce iyi oynamalarına rağmen gördükleri kartlar yüzünden kontrolü kaybettikleri maçları hatırlatarak futbolcularını ikaz etti. Güneş “Hakemle ve rakiple dalaşmayın, lüzumsuz kart görmeyin” dedi.

MORALLER YERİNDE

Fenerbahçe’yi evinde misafir edecek olan Beşiktaş’ta keyifler yerinde. Çalışmaların neşe içinde geçtiği öğrenilirken yönetimin derbi primini 40 bin lira olarak belirmesiyle futbolcuların moralinin daha da arttığı öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Gözünden rahatsız olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

FENER'E GOLÜM VAR

Ara transfer döneminde kadroya katılan, Vodafone Park’ta oynanan son maçta taraftarlarla barışan ve Bursaspor ağlarına iki gol atan Burak Yılmaz, Fenerbahçe’yi gözüne kestirdi. Büyük bir hırsla çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, derbide gol atmayı çok istiyor. Yıldız golcü çok istekli olduğunu belirterek “Bu maçı kesinlikle kazanacağız. Fener’e en az bir golüm olacak” sözünü verdi. Burak Yılmaz geçen sezon Trabzonspor formasını giydiği dönemde çıktığı iki Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Öte yandan tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’ye gol atarsa bir ilki yaşayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce bir buçuk sezon oynayan Burak Yılmaz derbilerde gol sevinci yaşayamamıştı.