Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı’nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Divan üyelerine yaptığı konuşma sırasında tarihi rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’a büyük göndermeler yaptı. Şu ana kadar kimseden para dilenmediklerini ifade eden Orman, “F.Bahçe ve G.Saray’dan özür diliyorum ama tabloları anlatmak için bu karşılaştırmayı yapmak zorundayım. Biz 5 sene önce geldiğimiz zaman 326 milyon dolar borcumuz vardı, rakiplerimizin borcu ise bunun yarısındaydı, ayrıca gelirleri de bizden iki kat fazlaydı. Stadyum projelerini bitirmişlerdi. Rakiplerimize bakalım. Bir tanesi iki tane mülk sattı. Diğer rakibimizin yeni başkanları geldi, yeni bir çalışma yaptı ve okuduğum kadarıyla onların da 600 milyon dolara yakın borçları var. Ben, Beşiktaş’ta kimseye malını satalım demedim. Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik, bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık” şeklinde konuştu.

PARALAR BURADA

Türkiye’nin en büyük camiasının Beşiktaş olduğunu vurgulayan Orman, “2 sene UEFA’ya gidemedik. 3 sene stadyum geliri olmadan oynadık. 3 sene deplasmana gittik, bunun maliyetlerini ödedik. Türkiye’nin en büyük camiası Beşiktaş derken, bunu herkese ispat etmedik mi? Göreve geldikten sonra Beşiktaş tarihinde olmayan oyuncu satışını yaptık. Ben kimsenin aldığı oyuncuyu satmadım” dedi. Başkan, “Fikret Orman paralar nerede” sözlerine ise, “Futbol takımına son olarak 1 milyon 790 bin lira futbolcu taksidi ödemişiz. Genel yönetim giderleri 592 milyon. Maaşlara bunun yüzde 10’u ödendi. Sadece basketbol ile alakalı 18 takım gidip geliyor. Elektrik parası, lisans paraları hepsi bunların içerisindedir. Amatör şubelerde 257 milyon zarar olmuş. Lisanslı ürün maliyeti 245 milyon lira. Yatırımlara 465 milyon, finansman gelirlerine de 1 milyar 278 bin lira harcamışız. Para nereye gitti, nerede paralar? İşte burada!” diyerek cevap verdi.

RESMÎ OLARAK AÇIKLANDI

Divan kurulu toplantısında sunum yapan denetim kurulu üyesi Suat Anıl, kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu bildirdi. Anıl, siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 lira olduğunu aktardı.

KAGAWA DERBİYE HAZIR

Transferinden bu yana Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi olan Shinji Kagawa, Fenerbahçe maçına ilk onbirde başlamak istiyor. Ancak oyuncusunun kondisyonunun yeterli olmaması sebebiyle henüz kesin kararını veremeyen Şenol Güneş, sağlık kurulunun raporuna göre hareket edecek.

YÖNETİM CEZAYI KALDIRDI

Yeni Malatya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Âdem Ljajic, özür diledi. Siyah-beyazlı yönetim, “Hayatımın en kahrolduğum zamanlarından birisini yaşıyorum. Yaptırımınız olursa da saygı duyarım” diyen Sırp yıldıza ceza vermeme kararı aldı.

LARIN İDMANLARDA HIRS KÜPÜ

Ara transfer döneminde takıma Burak Yılmaz’ın katılmasının ardından forma rekabetinde geriye düşen Cyle Larin pes etmiyor. İdmanlarda çok hırslı olan Kanadalı golcünün, görev verilmesi halinde derbide sonradan da olsa görev almayı çok istediği öğrenildi.

İNCİLER

UEFA’da 24. olduk

∂ “55 bin tane formadan 400 bin forma satışlarına geldik. UEFA’da 66. sıradaydık 24. sıraya geldik. Marka değerini ölçtürdük. 56 birimken 40 birime yükseldik”

Benzinci tepkisi

∂ “Şimdi bir tane konfederasyon kurulmuş ‘Büyük Beşiktaş’ diye. . Beşiktaş’ın Fulya’daki benzincisi... Önce Beşiktaş’ın malına çökmeyi bırak da ondan sonra bir şey yap”

Hodri meydan

∂ “Önümüzde seçim var. İlk 7 sandığın galibine varım. İlk 5 sandığın yüzde 15-20’sini alın da göreyim. Beşiktaş şeffaf bir kulüptür. Hepinize teşekkür ediyorum”

Hata ettik

∂ “Biz yarışa çok geriden başladık. Üçüncü şampiyonluğu almaya çok odaklanmıştık. Takımın maliyetini yükselttik. O zaman şirin gözükmüş olabilir ama hata ettik”