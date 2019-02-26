Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoluna namağlup devam eden Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı oldu.

Son 7 yılın Serie A şampiyonu Juventus, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun katılımıyla bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu gösterdi.

Bologna deplasmanından 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, 25. haftada 22. maçını kazandı ve namağlup unvanını korudu. Puanını 69'a çıkaran Juventus, Serie A tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı olarak tarihe geçti.

Önceki rekoru, 21 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 66 puan toplayan Inter (2006-07 sezonu), Juventus (2013-14) ve Napoli (2017-18) paylaşıyordu.

Juventus ayrıca yenilgi yaşamadığı 2011-12 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan ilk kulüp olma yolunda da ilerliyor.

Teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştırdığı dönemde, ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino ekibi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olmuştu.

Juventus'un bu performansı, Avrupa'nın 5 büyük liginde namağlup şampiyonluk kazanan kulüpleri akıllara getirdi.

İSPANYA'DA 1932'DEN BERİ BAŞARABİLEN YOK

Athletic Bilbao (1929-30 sezonu) ve Real Madrid (1931-32) dışında İspanya liginde sezonu namağlup bitirebilen kulüp bulunmuyor.

Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Geçen sezon 37. haftaya kadar yoluna yenilgisiz devam eden Barcelona, konuk olduğu Levante'ye 5-4 yenilerek bunu başaran 3. İspanyol kulübü olma fırsatını tepti.

ARSENAL'İN UNUTULMAZ 2003-04 SEZONU

Arsene Wenger'in 1996'dan 2018'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Arsenal'in taraftarları, 2003-04 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonlukla hala övünüyor.

Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri İngiltere Premier Lig'de şampiyon olamıyor.

MİLAN'IN REKOR SERİSİ

Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor.

Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor.

DRESDNER'İN KUSURSUZ PERFORMANSI

Almanya ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.

İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.

AVRUPA FUTBOLUNDA 23 ÖRNEĞİ VAR

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 17 kulüp tarafından 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.