Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş derbisindeki geri dönüşünü Kadıköy’de bir zaferle taçlandırmak isteyen Fenerbahçe, ikinci yarının en iyi takımlarından Ç. Rizespor’a karşı vereceği sınava büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında 3-0 mağlup olduğu Karadeniz ekibinden rövanşı almakta kararlı olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeşil-mavililerin, disiplinli takım savunması ve etkili kontra atakları üzerine yoğunlaşmış durumda. Rizespor’un Aminu ve Boldrin’in organizatörlüğünde hücumlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Yanal, Samudio ve Nakoulma’yı da dikkat edilmesi gereken diğer isimler olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, Rize’nin 1,94’lük Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için de özel bir paragraf açtı.

Hızlı, hırslı, akıllı…

Bu sezon 8 gol, 5 asistle Rizespor’un kaydettiği gollerin yarısında pay sahibi olan Muriqi’yi Skrtel ile kilitlemeyi planlayan Yanal, Serdar Aziz’e de Slovak yıldıza destek olması talimatını verdi. Rize’nin etkili kontralarına karşı savunma ve orta saha oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli hoca “Baskıyı bir an bile azaltmadan, takım hâlinde kusursuz oynamamız şart” dedi. Rizespor’un hızlı hücuma çıkmasına engel olmaları hâlinde işlerinin kolaylaşacağını belirten Ersun Hoca, rakip savunmayı aşmanın da ayağa hızlı paslarla mümkün olabileceğini anlattı. Yanal “Onların dengesini bozmak zorundayız” derken Skrtel-Serdar Aziz ikilisinden de duran toplarda ileri çıkmalarını istedi.

SAVUNMA ENDİŞESİ

Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile Hasan Ali’nin tedavi süreci devam ediyor. Derbi sonrası takımla çalışmalara katılamayan iki oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak. Sadık’ın cezası sebebiyle oynayamayacağı maçta Ersun Yanal, savunmada daha fazla değişiklik yapmak zorunda kalmanın endişesi yaşıyor.

TOLGAY SÖZ VERDİ

F.Bahçe’nin yenilerinden Tolgay Arslan henüz gerçek kapasitesine ulaşamadığını söyledi. “Şu an yüzde 70 seviyesindeyim” diyen Tolgay, “Fiziki açıdan eksiğim var. Oynadıkça daha iyi olacağım. Benden büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Bunlara en iyi cevabı sahada vereceğim” ifadelerini kullandı.