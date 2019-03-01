Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'da yarın derbi heyecanı yaşanacak. Dünya birçok kişinin merakla beklediği ve ilgiyle izlediği El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona mücadele edecek. İki takım ligin 26. haftasındaki müsabakada yarın TSİ 22.45'te Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada Barca 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Madrid ekibi ise 48 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bu sezon 3 El Clasico

Real Madrid ile Barcelona bu sezon 2'si İspanya Kral Kupası, 1'i de lig olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Barca 2 kez rakibini mağlup ederken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Barcelona ligdeki müsabakayı evinde 5-1, kupadaki karşılaşmayı da deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Barca ligde son 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Madrid ise son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.