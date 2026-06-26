Avustralyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou, A Milli Futbol Takımı'nın lider ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların performansını değerlendirdi.

Son olarak Nottingham Forest'ı çalıştıran UEFA analisti Ange Postecoglou, Türkiye'nin ABD'yi mağlup ettiği karşılaşma hakkında açıklamalar yaptı.

"KENDİLERİNE ÇOK KIZACAKLAR"

Türkiye'nin galibiyetini değerlendiren Postecoglou, "Türkiye galibiyetten çok memnun olacak ancak kendilerine çok kızacaklar." yorumunu yaptı.

Ange Postecoglou

"GRUPTAN ÇIKACAK KADAR İYİ OLDUKLARINA ŞÜPHE YOK"

A Milli Takım'ın yeteneğine vurgu yapan 60 yaşındaki teknik adam, "Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var ancak grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar. Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok." diye konuştu.

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