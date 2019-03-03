Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Hafta içinde hocası Şenol Güneş'in millî takımla anlaşmasıyla sarsılan, geçen haftaki Fenerbahçe derbisi sonrasında morali bozuk olan Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a da takıldı: 2-2. Maç karşılıklı ataklarla başladı. İlk tehlikeli atak 14'te Beşiktaş'tan geldi. Burak Yılmaz'ın harika volesini kaleci Lung aynı güzellikte kurtardı. Bu pozisyonun ardından Kayserispor oyuna ağırlığını koydu. Özellikle Varela ve Mensah karşısında Beşiktaş savunması zor anlar yaşadı. Varela 23. dakikada altıpasta golle burun buruna geldi ama bomboş pozisyonda topu üstten auta attı. Burak Yılmaz'ın 36'daki kafa şutunu kaleci Lung yine son anda çıkardı. Bu pozisyon sonrası kazanılan kornerden gol geldi. Dorukhan'ın aşırdığı topa Atiba dokundu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Caner'in ortası gol oldu

İkinci yarı müthiş bir tempoyla başladı. Beşiktaş yakaladığı fırsatları değerlendirememesinin cezasını 5 dakika içinde yediği 2 golle çekti. Kayserispor 57'de Kravets'in attığı golle eşitliği sağladı. Ardından Deniz Türüç, Atiba'dan kaptığı topu Karius'un altından filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1. Şenol Güneş, 1-1 olduktan sonra yaptığı Dorukhan-Roco değişikliğinden sonra 68'de Güven'i çıkarıp Lensi oyuna aldı. Geriye düştükten sonra çok dağınık bir görüntü çizen Beşiktaş'ta 80. dakikada yorulan Atiba'nın yerine Oğuzhan girdi. Kayserispor son dakikalarda hızlı hücumlarla çok net fırsatları değerlendiremedi. Siyah-beyazlılar 90. dakikada Caner Erkin'le bulduğu golle beraberliği kurtardı ancak yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluktan sonra Devler Ligi şansını da ateşe attı.