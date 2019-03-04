Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde  teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan  Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı  yaptığı belirtildi.
 
Diğer futbolcuların ise ısınma bölümünün ardından pas ve dar alanda  oyun çalışmaları yaptıkları bildirildi.
 
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore  ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.