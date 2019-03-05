Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelecek isim merakla bekleniyor. Güneş’in yardımcısı olan Guti Hernandez koltuğun güçlü adaylarından. Yönetim, futbolcuların ve taraftarların hem sevip hem de saygı duyduğu bir isim olmasından dolayı İspanyol teknik adama sıcak bakıyor. Ancak Guti’nin takımı baştan aşağı değiştirmek istemesi, yönetimin gelecek sezondan itibaren bütçeyi düşürecek olmasıyla çelişiyor. Aynı sıkıntı Beşiktaş’ı daha önce çalıştıran Slaven Bilic için de geçerli. Hırvat teknik adamın göreve geldiği taktirde önemli transferler isteyeceği belirtiliyor. Lucescu ise bütçe konusunu dert etmiyor ve göreve hazır. Ancak Rumen teknik adamın millî takımdaki performansı yönetimi düşündürüyor. Bu sezon Alanyaspor’a oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sergen Yalçın da listedeki güçlü isimlerden.

ACELE ETMİYOR

Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Yalçın’a yönetim de sıcak bakıyor. Ancak şu ana kadar hiçbir takımda uzun soluklu çalışmamış olması ve büyük takım teknik direktörlüğü tecrübesinin olmaması, 46 yaşındaki teknik adamın dezavantajları olarak dikkat çekiyor. Bir dönem Beşiktaş formasını giyen Tayfun Korkut isminin de yönetimde konuşulduğu ve Bundesliga’da önemli tecrübeler edinen 44 yaşındaki teknik adamın da Beşiktaş’ı çalıştırmayı çok istediği öğrenildi. Camiada sevilen isimlerden olan Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba’nın da düşük bütçe ile çalışmayı kabul ettiği ve siyah-beyazlı takımın başına geçmek için hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Başkan Fikret Orman’ın ise aceleci davranmak istemediği ve listedeki adayların takıma vereceği katkı konusunda geniş çaplı analizlerin yapılması için talimat verdiği öğrenildi.

Q7’DEN YALANLAMA

Quaresma “Şenol Güneş’i şikayet etti” haberlerini yalanladı. Portekizli yıldızın açıklamasında “Şenol Güneş’e hem insan olarak hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum. Haber yapmak veya satmak için söylemediğim şeylerin yazılmasını kabul edemem” ifadeleri yer aldı.

VIDA'YA ROMA KANCASI

Domagoj Vida için İtalya basınından yeni bir iddia geldi. Roma Sportif Direktörü Monchi’nin gelecek yaz takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida’nın da olduğu ifade edildi. Hırvat savunma oyuncusunun maliyetini 10-12 milyon avro civarında olduğu yazıldı.