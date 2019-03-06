Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdıktan sonra eski Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanına çıkan İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzülmez, “Hem bizler hem camia için hayırlı olur inşallah. Bu camiayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kaliteli bir takım, karakterli bir takım, doğru oyunculardan kurulu bir takım ama futbolda sadece iyi bir takım olmak yetmiyor. İyi bir takım olup takım olma hüviyetini oluşturmamız lazım. Oyuncularımızla birlikte toplantımızı yaptık, kaynaştık Altay maçıyla birlikte bu takımın, camiaya karşı sorumluluklarını yerine getireceğini düşünüyorum. Fazla çalışarak işleri yoluna koyacağız. Ankara’nın havası soğuktur ama takımın havası iyi. Şu anda ilk çalışmamıza başladık. Bu ligde tecrübeye sahibim. Bu ligde mücadele etmeden başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlattım oyuncularıma. Son haftaların en flaş ve başarılı takımı olan Altay’la oynayacağız, bizi zor bir maç bekliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Fikstür üzerinden konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Benim en önemli hedefim Altay maçı. Rakibin saha içinde yaptıklarını analiz edip, karakterimizi ortaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz. Altay maçından sonra Adana maçını konuşmaya başlarız. Rakiplerimize saygı duyarak önce bu ligi başarıyla tamamlayıp önümüzdeki seneye daha iyi hazırlanırız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sezon başında başkent ekibinin başına geçen Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımla 4’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıktı. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladığı 48 puanla lider Denizli’nin iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan Ankara ekibi, Spor Toto 1. Lig’in ilk devresini 5 puan farkla lider tamamlamıştı.