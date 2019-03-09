Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus'un gollerini Moise Kean (Dk. 11 ve Dk. 39), Emre Can (penaltı, Dk.67) ve Blaise Matuidi (Dk. 71) attı. Udinese'nin tek golünü de 84. dakikada Kevin Lasagna kaydetti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Juventus'ta defans oyuncusu Barzagli sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Bonucci girdi. Siyah beyazlılar aldığı galibiyetle ligde 75 puana yükselerek en yakın rakibi olan ve 1 maç eksiği bulunan 2. sıradaki Napoli ile arasındaki puan farkını 19'a çıkardı.

Udinese ise 25 puanla 15. sırada kaldı. Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 12 Mart'ta oynayacakları Atletico Madrid maçını düşünerek, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu Udinese karşılaşmasında dinlendirdi.

Juventus'ta Giorgio Chiellini ve Mario Mandzukic de Udinese maçında yedek kulübesinde yer alırken, Paulo Dybala 72. dakikada Matuidi'nin yerine oyuna girdi.

Atletico Madrid, sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.