Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Galatasaray’ın efsanevi ismi Cevad Prekazi, “Prekazi Vurdu, Gol Oldu!” adlı kitabının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Sultanahmet’te bir otelde yapılan toplantıda Galatasaray’ı ve Türk futbolunu değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansının çok az olduğunu söyleyen ünlü futbol adamı “Kadro olarak Türkiye’nin en iyisi Galatasaray ama takımda disiplin yok. Böyle bir Galatasaray olmamalı bana göre. Takım kendi sahasında iyi oynuyor, sonuçları alıyor ama deplasmanlarda hâlâ iyi futbol oynarken göremedim. Fenerbahçe-Rizespor maçı 2-2 bitecekken hakem kendisini gösterdi!” ifadelerini kullandı.

SAHADA YÜRÜYOR

Başakşehir’in yarışta büyük bir avantajı olduğunu da söyleyen Prekazi “Tabii ki futbolda hiçbir zaman hiçbir şey belli olmaz. Başakşehir’in daha Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile maçları var. Belki kaybedebilirler. Galatasaray hâlâ şampiyon olabilir ama dediğim gibi disiplin sorunu var” dedi. Takımın orta sahadaki maestrosu Belhanda’ya salvolarda bulunan Prekazi “Galatasaray’ın sürekli santrfor ihtiyacı konuşuldu. Sürekli gündeme getirildi, sonunda iki santrfor alındı. Peki şimdi santrforlara kim top atacak? Belhanda babasına pas atmaz! Öyle futbolcu olur mu? Disiplin yok. Yürüyor sahada” dedi.