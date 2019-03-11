Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fernando Muslera'nın yıldızlaştığı maçta Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılı ekibin gollerini Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Diagne kaydetti.

Bu sonuçla puanını 49'a yükselten Galatasaray, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Antalyaspor ise 32 puanla 9. sırada yer aldı.

Maçtan önemli anlar:

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

16. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Marcao'nun bekletmeden vurduğu top savunmadan döndü.

17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, şutunu çekti. Savunmadaki Doğukan Sinik'e çarpan meşin yuvarlak, kaleci Boffin'i de yanıltarak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Diagne'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu Luyindama'dan kurtaran Doukara'nın plase vuruşunda, kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

61. dakikada Diego’nun uzaktan şutunu Muslera kornere gönderdi.

62. dakikada Antalyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Bahadır’ın kafa vuruşu direkten döndü. Seken topa Diego’nun ceza sahası dışından vuruşunu Muslera bir kez daha kornere çeldi.

65. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kaleci Boffin’i mağlup etti: 2-0.

68. dakikada Donk, sağ kanatta boşta bulunan Feghouli’ye pasını aktardı. Feghouli’nin içeri yerden sert kestiği ortada top savunmadan sekerken, seken topu N’Diaye ağlara gönderdi: 3-0.

78. dakikada N’Diaye’nin savunma arkasına attığı topta Feghouli meşin yuvarlağı Onyekuru’nun önüne bıraktı. Onyekuru’nun vuruşu ağları sarstı: 4-0.

82. dakikada Fredy hızlanarak ceza sahasına girdi ve girer girmez vuruşunu yaptı, top direkten dışarı çıktı.

87. dakikada Belhanda’nın pasında Diagne topu filelere gönderdi. Hakem VAR’a başvurarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3. dakikada Belhanda’nın vuruşunda Boffin topu çeldi, seken topu Diagne kafayla filelere gönderdi: 5-0.

Maçtan notlar:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine cezası biten Mariano Filho ile Emre Akbaba ve Mbaye Diagne'yi Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges ve Sinan Gümüş müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

Antalyaspor'da 2 eksik

Antalyaspor'da Nazım Sangare ve Tarık Çamdal müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Sangare ile sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, karşılaşmada görev yapamadı.

Öte yandan, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı. Korkmaz, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi.