Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da orta saha oyuncularının performansı dikkati çekiyor. Sarı-kırmızıların bu sezon bulduğu 52 golün ikisi rakip oyuncuların ters vuruşlarından geldi. Galatasaray’da orta sahada görev yapan futbolcular, toplamda 31 defa ağları havalandırarak skora yüzde 60’lık bir katkı verdi. Orta saha oyuncuları Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Ndiaye, Donk, Fernando ile devre arasında takımdan ayrılan Rodrigues ligde fileleri havalandırdı. Takımın attığı beş gol de savunma oyuncularından geldi.

GOLCÜLER ATTI

Hücuma yönelik orta saha oyuncusu Onyekuru, attığı 11 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunurken, Feghouli 6, Belhanda 4, Rodrigues 3, Emre Akbaba, Ndiaye, Donk ikişer, Fernando da bir defa topu filelere gönderdi. Santrforlar, ligde geride kalan haftalarda 14 gol atarak skora ancak yüzde 27’lik katkı sağladı. Kadro dışı bırakılan Eren 7 kere ağları havalandırırken, Sinan Gümüş de 4 gol attı. Diagne iki, Mitroglou da bir defa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

DONK İLE BİR SENE DAHA

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, yeni mukaveleye bir maç uzakta. Hollandalı oyuncu 2018-2019 sezonunun kalan kısmında bir maç daha oynarsa sözleşmesi otomatikman bir sene daha uzayacak. Donk ayrıca sözleşmenin yanında 200 bin avro da prim almaya hak kazanacak.

TERİM: İKİNCİ EVİM İTALYA

Fatih Terim İtalya'ya giderek dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Atletico Madrid maçını izledi. Karşılaşma öncesi İtalyan basınından büyük ilgi gören Terim, "İtalya ikinci evim gibi. Geçmişte Fiorentina ve Milan'da teknik direktörlük yaparken çok güzel günlerim geçti" sözlerini kullandı.

OH BE DÜNYA VARMIŞ!

Kasımpaşa’da gösterdiği müthiş performansla devre arasında Galatasaray’ın gol derdine çare olmak için alınan Mbaye Diagne, uzun süren sessizliğini Antalyaspor maçında bozdu. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü penaltıdan atan Senegalli, daha sonra uzun süren bir sessizliğe gömülünce “10 milyon avro verilen golcü bu mu” eleştirilerine uğramıştı. Antalyaspor’a attığı kafa golüyle toplam gol sayısını 22’ye çıkaran Diagne “Aldığımız galibiyet benim attığım golden daha önemliydi. Ama gol attığım için de çok mutluyum. Bu gol kendime olan güvenimi yerine getirdi. Gollerim önümüzdeki haftalarda da sürecek” dedi.

HAKSIZ REKABET

Aslında geçen sezondan bu yana sıkça hata yapan ve bu sezon sabır sınırlarını da zaman zaman zorlayan Fernando Muslera, gönülleri yeniden fethetti. Sezon sonu satılacak iddialarının yalanlanmasından sonra büyük bir motivasyonla sahaya çıkan Uruguaylı, Antalyaspor maçındaki kurtarışlarıyla âdeta gecenin gidişatını değiştiren isim oldu. Antalyaspor maçında ilk yarıda iki mükemmel kurtarışa imza atan Muslera, ikinci yarıda da skor 1-0 devam ederken üç önemli pozisyonda daha rakibe geçit vermedi ve beş ‘yüzde yüz gollük’ şutu engelleyerek Rizespor kalecisi Gökhan’ın ardından en çok kurtarış yapan ikinci kaleci konumuna yükseldi.