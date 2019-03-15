Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Millî takımla anlaşan ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine hoca arayan Beşiktaş yönetimi, stratejisini TFF’ninaçıklayacağı karara göre belirleyecek. Kulüpler Birliği yabancı sayısı için perşembe günü İstanbul’da toplanacak. Bu önemli toplantının ana maddesi de yabancı sayısı olacak. On sekiz kulüp başkanının yanı sıra TFF yöneticileri de bu toplantıya katılacak. Başkanlara 6+2+2 konusunda fikirleri sorulacak. Çıkacak karar Beşiktaş’ın kararında önemli rol oynayacak. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, ilk on birde altı yabancı oyuncuya izin veren sistemin kabul edilmesi hâlinde yeni teknik direktörün yerli olması konusunda şimdiden hemfikir olduğu öğrenildi

Avcı ve Yalçın önde

Yeni teknik direktörün takıma daha hâkim olması açısından bu yönde bir karar almaya hazırlanan yönetim, Federasyon’un vereceği kararı bekliyor. Yerli hoca adaylarında iki isim öne çıkıyor; Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın... Yönetimin tecrübesi sayesinde Avcı’ya daha sıcak baktığı belirtildi. Sergen Yalçın’ın ise hem camiayı daha iyi tanıması, hem de taraftarın çok sevdiği bir isim olması sebebiyle şansı yüksek. Bu iki ismin yanı sıra şu anda boşta olan Mehmet Özdilek ve Rıza Çalımbay’ın yanı sıra Göztepe’ye dönen Tamer Tuna adaylar arasında bulunuyor.

YA İTALYA, YA ŞİLİ

Yeni sezonda bütçeyi daraltacak ve birçok yıldızıyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Atiba’yı tutmaya çalışıyor. Yönetimin gelecek yeni hocanın en önemli yardımcısı olarak Atia’yı gördüğü ve Kanadalı oyuncuyla sözleşmeyi bir sene daha uzatmayı planladığı öğrenildi.

KALEYE GEÇİYOR

Loris Karius’un hem kulübü FIFA’ya şikâyet etmesi hem de performansı sebebiyle Beşiktaş’ın kalesinde değişiklik yaşanacak. Şenol Güneş’in, takımın 21 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran’a ‘Hazır ol’ talimatı verdiği öğrenildi. Göztepe maçında eldivenleri giymesi beklenen Utku, bu sezon 3-2 kaybedilen Antalyaspor ile 3-0 kazanılan Partizan maçlarında da kaleyi korumuştu.

Shinji Kagawa küllerinden doğdu

Beşiktaş’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, uzun bir aranın ardından yeniden Japonya Millî Takımı’na davet edildi. Siyah-beyazlılarda beş maçta üç gol atınca dikkatleri üzerine çeken Kagawa, son olarak 2018 Dünya Kupası’nda Belçika’yla oynanan 2. tur maçında Japonya formasını giymişti. Japon yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından millî takıma davet edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tecrübemi takıma yansıtıp iyi bir başlangıç yapmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.