Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta 7. sezonunu geçiren Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında en kötü dönemini yaşarken bir anda sevinçten havalara uçtu. Siyah-beyazlıların 10 numarasını taşımasına rağmen haftalardır yedek kulübesinden kurtulamayan yıldız oyuncu, yine de hocası Şenol Güneş tarafından A Millî Takım’ın aday kadrosuna davet edildi. Oğuzhan, 11. haftada Beşiktaş’ın seyircisi önünde Sivasspor’a 2-1 kaybettiği maçtan sonra âdeta uçuruma yuvarlanmıştı. Söz konusu karşılaşmada yaptığı hatanın golle sonuçlanması üzerine 26 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar çok büyük tepki göstermişti.

Göztepe’ye bileniyor

O günden sonra Oğuzhan yedek kulübesine mahkûm oldu. Vodafone Park’ta üst üste beş maçta da forma giyemeyen Oğuzhan, bu özlemini de geçen hafta Konyaspor maçının son 3 dakikasında oyuna girerek giderebildi. Bu kötü dönemde millî takıma çağırılması sayesinde moralinin tavan yapan yıldız oyuncunun, bu akşam oynanacak Göztepe maçına ilk on birde başlamak istediğini hocasına iletti. Oğuzhan’ın, “Hocam güveninize çok teşekkür ediyorum. Takımın ihtiyaçlarını da biliyorum. Şans verirseniz göztepe maçında oynamaya hazırım” dediği öğrenildi.

2.000’inci maça çıkıyor

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’de tüm sezonlarda yer alan Beşiktaş, bugün Göztepe önünde 2.000. maçını oynayacak. Beşiktaş, Süper Lig’de çıktığı 1.999 maçta 1.080 galibiyet, 553 beraberlik ve 366 mağlubiyet yaşadı.

Kardeş kulüp NeoPhoenix

Beşiktaş, globalleşme çalışmaları kapsamında Uzak Doğu pazarında ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş Sompo Japan ile Japon Basketbol Ligi’nin güçlü takımlarından San-en NeoPhoenix arasında ‘Kardeş Kulüp’ anlaşması imzalandı.