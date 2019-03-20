Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray 23 Mart’taki olağan genel kurula hazırlanırken son birkaç haftadır camia eylül ayındaki kongrede divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan’ın disiplin kuruluna sevk edilmesiyle çalkalanıyor. Eylül ayındaki kongre çok gergin geçmiş, üyelerden Metin Ünlü konuşma yaparken, kürsüye yürümeye çalışanlar olmuş; ortam çok gerilmişti. Kongrede divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan da bir rapor hazırlayıp, disiplin suçu işleyenlerin, disipline sevki için yönetime raporu sunmuştu. Ancak bütün bu sürecin sonunda Metin Aslan büyük bir şok yaşadı ve kendisi disipline sevk edildi. Metin Aslan, Metin Ünlü’nün üzerine yürüyen yönetim kurulundan Metin Karakaya’nın mutlaka disipline sevk edilmesini istedi.

Karakaya gitmesin!

İddiaya göre Genel Sekreter İlber Aydemir devreye girip “Karakaya’yı disipline gönderemeyiz, disipline Ayhan Yeğinsu gitmeli” diyor. Yani mevcut yönetimin kendi kurulundan bir üye, yöneticinin önerisiyle disipline veriliyor. Bu olaydan sonra Yeğinsu da, Metin Aslan için şikâyette bulunuyor. Yeğinsu’nun şikâyetinin ardından, Metin Aslan, eylül ayındaki genel kurulda yanlış işlem yaptığı gerekçe gösterilerek disiplin kuruluna sevk ediliyor. Eylül ayındaki genel kurulda konuşmacının üzerine yürüyen Karakaya, olaydan tamamen sıyrılırken en büyük zararı, kongreyi yöneten Metin Aslan görmüş oluyor. Aslan’ın savunma verme gayretleri de şu ana kadar netice vermiş değil.

DEPLASMAN FEDAİSİ

Bu sezon 21 maça ulaştığı için sözleşmesi otomatik olarak bir sene daha uzayan Ryan Donk’un bir istatistiği dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk’un oynadığı 6. deplasman maçında 5. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar Donk’un forma giymediği 7 deplasman maçında ise sadece bir defa kazanmıştı.

Feghouli attı, Başkan rahatladı

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin bu hafta genel kurulda zorlu bir imtihan bekliyor. Camiadaki birçok kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulması beklenen Cengiz, bir konuda rahatladı. Cimbom, Bursa’da puan kaybetse eleştirilerin dozu daha da artacaktı ancak Feghouli, attığı golle takımına üç puanı getirirken Cengiz’e de nefes aldırmış oldu.

Mesaiye devam

Galatasaray’da Bursa galibiyetinden sonra teknik direktör Fatih Terim, takıma üç gün izin verirken kendisi Florya’da tam mesaiye devam ediyor. EY Malatyaspor ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına şimdiden başlayan Terim kalan maçlarda puan kaybı yaşamamak için işi sıkı tutuyor.