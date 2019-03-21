Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya ve Malezya seyahatlerinin dönüşünde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş’in sezon sonunda millî takıma gidecek olmasından dolayı teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Orman, gönlünde yerli hocanın yattığını söyledi. Orman, “Rıza Çalımbay bizim kaptanlığımızı yapmış efsane bir isimdir. Mehmet Özdilek de camiamız için çok önemli figürdür. Onları çok seviyoruz. Ama bu duygusal bir karar olmamalı. Sevgiye göre verilecek bir karar değil. Mantık üzerinden gitmemiz gerekiyor. Biz takımın başına yerli hoca getirmek istiyoruz ama şartlar değişebilir yabancı teknik direktör de olabilir” sözlerini kullandı.

Guti’yi deneyeceğiz

Şenol Güneş’e herhangi bir kırgınlığının olmadığını da ifade eden Fikret Orman, “İnşallah millî takımda başarılı olur. Şenol Hoca göreve 1 Haziran’da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var, Langaspor’dan bahsetmiyoruz, Millî takımdan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak? Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil” dedi. Orman, Guti hakkında ise “Ona bir şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, kalan 8 haftada onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş’in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir” dedi.

Tolga ve Töre seneye yok!

Kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile devam etmeyeceklerini söyleyen Fikret Orman, “Tolga’yı aşırı seviyorum. 10 numara bir insan. Ama bu işler sevmekle olsaydı kızımı Beşiktaş kalecisi yapardım. Çünkü en çok onu seviyorum. Onun gibi kalecinin Karius’u bize aldırmaması gerekiyordu. O öz güveni verseydi, yeni kaleci almazdık” dedi. 1,5 sene oynamamasına rağmen Gökhan Töre’ye de parasını ödediklerini söyleyen Orman, “Kendisine kulüp bul dedik ama o sözleşmesinin bitimine altı ay kala bu parayı başka yerde alamayacağını düşünerek kalmayı tercih etti” sözlerini kullandı.

GUTİ’DEN TERAPİ

Şenol Güneş’in millî takımın başında ekstra mesai yapması sebebiyle Beşiktaş’ın başında bulunan Guti Hernandez, Ümraniye’ye bahar havası getirdi. Millî takımlarda bulunan 17 futbolcunun yer almadığı çalışmalarda İspanyol teknik adamın, sezon boyunca çok az şans bulan ya da forma giyemeyen oyuncularla yakından ilgilendiği öğrenildi.

KARIUS İLE DEVAM AMA…

Kalede Utku olsun

“Kalede Karius var ama mümkünse Utku’nun oynamasını istiyorum ben. Utku ne zaman Beşiktaş’ın kalecisi olacak potansiyeli yakalayacak? Sezon sonuna kadar Karius ile devam edeceğiz, yeni hoca gelince karar vereceğiz.”

YABANCI KURALI KALSIN

Kupada yerli oynasın

“Yabancı sayısının indirilmesi taraftarı değilim. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar fayda edebilir ama yabancıya bir yasak getirilmesini doğru bulmuyorum. Belki Ziraat Türkiye Kupası’nda komple yerlilerle oynamak bir fikir olabilir.”