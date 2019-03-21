Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakılan Gökhan Töre bugün yaptığı açıklamada başkan Fikret Orman'ın kendisine iftirada bulunduğunu açıklamıştı. Kendisine yöneltilen söylemlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu belirten Töre, "Sözleşmemde yer alan miktarı her ay almak FIFA'nın koyduğu ve tüm dünyada her futbol kulübünde yer alan oyuncular geçerli bir haktır. Fikret Orman'ın röportajında söylediği 'Oynamadan para kazanmak istedi biz ne yapalım? Biz de saygı duyduk' cümlesi bir iftiradır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin iddialarıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yayımladı ve 27 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş JK'nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz.

Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz.

Beşiktaş JK"