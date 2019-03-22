Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezon sonunda millî takımın başına geçecek olan Şenol Güneş, yönetime giderayak önemli bir transfer tavsiyesinde bulundu. Uzun süre Burak Yılmaz’ın transfer edilmesini isteyen ve bu ısrarında ne kadar haklı olduğunu gösteren tecrübeli çalıştırıcı, şimdi de Ç. Rizespor forması giyen Vedat Muric tavsiyesinde bulundu. Güneş’in, yönetime Muric’in uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet verebilecek bir oyuncu olduğunu söylediği öğrenildi. 1,94’lük boyu ile hava toplarında çok etkili olmasının yanı sıra, ceza sahası dışında da hareketli yapısı ve diğer forvet oyuncularına boş alan açması, Muric’in en önemli özellikleri olarak dikkat çekiyor.

KARTAL AĞIR BASIYOR

Başkan Fikret Orman’ın da Şenol Güneş’in bu tavsiyesi üzerine sezon sona ermeden Ç. Rizespor Başkanı Hasan Kartal’la görüşmeye karar verdiği öğrenildi. Sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Vedat Muric, geçtiğimiz sezon yaklaşık 1 milyon avro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden Ç. Rizespor’a transfer olmuştu. Galatasaray’ın da listesinde olan Muric transferinde yine de Beşiktaş’ın eli daha güçlü görünüyor. Cyle Larin ve Muhayer Oktay’ı kiralamayı planlayan yönetimin, Kosovalı golcüye karşılık iki oyuncuyu Ç. Rizespor’a tavsiye etmesi bekleniyor.

Formunun zirvesinde

Çaykur Rizespor’da harika bir sezon geçiren Vedat Muric, Süper Lig’de çıktığı 26 maçta attığı 11 gol ve yaptığı yedi asistle dikkatleri üzerine çekiyor. Kosovalı yıldız son sekiz maçta ise performansını artırdı ve altı gol, iki asistlik performans sergiledi.

Töre'ye soruşturma

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın, "Oynamadan para kazanmak istiyor" sözlerine Gökhan Töre'den sert cevap geldi. Töre, "Bu tamamen bir iftiradır. Orman'ın adının karıştığı maddi skandallar göz önüne alınırsa sarf ettiği cümle çok rahatsız edici. Ayrılmak istediğim dönemde geçmiş alacaklarımı istedim. Bana 300 bin avroyu bıraksın gitsin dediler. Orman 'sevmek' fiilinin gerçek anlamını Beşiktaş taraftarından öğrensin" açıklaması yaparken siyah-beyazlı kulüp oyuncu için disiplin soruşturması başlattı.