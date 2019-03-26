Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sarı-kırmızılılar adına dün önemli bir gündü. Çünkü hafta sonu şok bir genel kurul sonucu ortaya çıkmış mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ekibi mali anlamda ibra edilmiş, idari anlamda ise ibrasızlıkla karşılaşmıştı. Bu tüzüğe göre seçim kararı alınsa da seçimde aday olamayacağı manasına geliyordu. Ancak başkan Cengiz genel kuruldan önce idari ibrasızlığın pek bir anlam ifade etmediğini ve Yargıtay’dan döndüğünü vurgulamıştı. Adnan Polat döneminden farklı olarak sicil kurulu da ibra edilmemişti. Genel kuruldaki oylamanın tartışıldığı ve bazı görüntülerin sosyal medyada dolaştığı tartışmalı genel kurul sonrası Cengiz nasıl bir tavır sergileyecekti? Herkes bunu merak ediyordu? Başkan’ın söylemleri çok önemliydi.

İTİDAL ÇAĞRISI

Daha önce 14.30’da yapılacağı açıklanan basın toplantısı bir saat rötarlı başladı. Mustafa Cengiz ekibiyle beraber salona geldi ve kısa bir açıklama yaptı. Ve açıklamalar sırasında bir de pozisyon gösterildi. Cengiz “Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurul, aynı şekilde devam ederek bu tartışmaları yapmamalıydı. Fakat o şekilde olmadı. Yönetim süresinde mali anlamda başarılara imza attık. Mali başarının ardından yapılan idari reformların olduğuna hiç kuşku yoktur. Mali, sportif ve idari olarak nasıl gayret gösterdiğimizi bilirler. Camiamız için önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi ve kritik döneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüze ve camiamıza vereceği zararların bilinci ile bütün kamuoyuna ve Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyoruz” dedi.

EMANET EMİN ELLERDE

Cengiz sonrasında “Yaptığımız sinerjinin şampiyonluğa yürüdüğümüz günlerde bu amaca özellikle yönlendirilmesini rica ediyorum. Bu bağlamda Galatasaray Başkanı olarak ben, bana oy veren vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibarıyla Galatasaray menfaatleri ve Galatasaray değerlerinin korunması uğruna her şeyin yapılacağından, önlem alınacağında kimsenin endişesi olmasın. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecegiz ve sürdüreceğiz. Bütün Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerde” diye konuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Herkes genel kurulda yaşanan ibrasızlık sonrası neler olacağını merak ediyordu. Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamaları sonrasında da soru değişmedi: Şimdi ne olacak? Cengiz ve ekibi tüzüğe göre henüz seçimle ilgili bir sinyal vermedi ama bir ay içerisinde bu anlamda karar alınması gerekiyor. Cengiz ve ekibinin konuyu mahkemeye taşıması hâlinde ise nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı bilinmiyor! Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünen Cengiz ve ekibi, olaylardan şampiyonluk mücadelesi veren takımın etkilenmemesi için her şeyi yapmaya çalışacak. Bu arada ay sonuna kadar ödenmesi gereken 71 milyon liralık bir para var.

KAYYUM ATANABİLİR

Avukat Alpay Köse, Galatasaray Kulübünde idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun bir ay içinde seçim kararı almaması durumunda olacakları anlattı. Köse “Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı (seçim) karar sebebiyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir” dedi.

BEN İŞİMİ YAPTIM

G.Saray’da olaylı ve tarihî genel kurulu yöneten Divan Kurulu Başkanı Metin Sinan Aslan, cumartesi günü yaşananları anlattı. Kimsenin faturayı kendilerine kesmemeleri gerektiğini belirten Aslan “Bana rakamlar verildi, oyları herkesin önünde hesapladık. Çıkan sonuç travmatik bir olay. Ben bir hakim gibi görevimi yaptım bundan sonrası beni ilgilendirmez” ifadesini kullandı. Aslan, Mustafa Cengiz ve yönetimine karşı bir tutumunun da söz konusu olmadığını ifade etti.