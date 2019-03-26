Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
İki genç oyuncumuzla anlaşma sağlandı.
Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
U21 takımımızın 2000 doğumlu golcüsü Yusuf Mert Tunç ile U17 takımımızın 2002 doğumlu başarılı orta saha oyuncusu Batın Özdemir ile anlaşma sağlandı.
İmza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli, Altyapı Koordinatörümüz Serdar Dayat ile oyuncularımızın aileleri yer aldı.