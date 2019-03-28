Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MUSTAFA KORKUSUZ

Spor Toto Süper Lig’de 26 hafta geride kaldı... 234 maçta ağlar 624 defa havalandı. Maç başına 2,67’lik bir ortalama sağlandı. Peki Avrupa’da durum nasıldı? Zirvede Hollanda vardı. Hollanda Eredıvısıe’de, geride kalan 26 haftada tamı tamına 798 gol atıldı ve maç başına 3,41’lik ortalama yakalandı. Portakalları Almanya, İngiltere ve İtalya takip ederken biz ise beşinci sırada kaldık. Bizim gerimizdeki iki ülke dikkat çekiciydi. Hemen arkamızda Fransa olurken yedinci sırada ise Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin yer aldığı İspanya yer aldı. Biraz özelleştirdiğimizde 26 hafta sonunda en fazla gol atan takım Galatasaray’dı. Sarı-kırmızılılar 55 gol atıp 2,11 ortalama tutturdu.