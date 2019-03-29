Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, gelecek sezonun planlamasını yapabilmek için bu sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Milli Takım'ı son iki karşılaşmada elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Aykut Kocaman, “Oynanan iki maç sonunda kutlamamız gerekiyor. Başlangıç için son derece iyi sayılabilir sonuçlar elde edildi. Kuvvetli bir rüzgar yakaladılar. Umarım bunu sonuna kadar devam ettirirler. Mili maçlarımız için lige verilen bu aranın özellikle ofansif anlamda yaşadığımız sakatlıkların düzelmesi adına olumlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu dönemde hazırlık maçında Ömer Ali’nin sakatlanması bu yaramıza biraz daha tuz biber ekti. Ömer Ali bizim oyun planımızda rakip kaleye giden yolda en önemli oyuncumuzdu. Ama gidişatımıza bakıldığı zaman toparlamamıza vesile olacak bir dönem olduğunu söyleyebilirim" dedi.

“Başakşehir maçı kolay olmayacak”

Deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı için hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Aykut Kocaman, deplasmanda kolay bir maç oynamayacaklarını vurguladı. Kocaman, “Önümüzde daha uzun bir süre var. Biraz daha üstüne basarak söylemek istiyorum hakikaten sakatlıklar başımızı çok ağrıttı. Bu dönem bizim için önemliydi. Ofansif anlamda özellikle rakip kaleye gidişimizi, aynı zamanda da hem oyun kalitemizi hem de bitiriş özelliğimiz fazlasıyla etkiledi. O nedenle Başakşehir maçındaki sürecin nasıl geçeceği çok önemli. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman da şampiyonluğun şu anki en güçlü adayıyla deplasmanda oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Ama bu demek değil ki postu kolay deldireceğiz, böyle bir şeyde olmayacak. O güne kadar daha çok var. Süreci mümkün olduğu kadar iyi değerlendirip sakatlarımızı biraz daha iyileştirme şansını elde etmek istiyoruz. Kuvvetli bir şekilde Başakşehir karşısında sahada yer alacağız. Diğer yandan hem oyun hem de skor anlamında ligde ki durumumuzu biraz daha toparlayarak, iyi bir noktaya getirerek devam etmek için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, günün anısına Aykut Kocaman'a hediye verdi.